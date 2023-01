“La administración de Ospina es una vergüenza, en Cali hay una anarquía y un desgobierno total”: Wilson Ruiz, exministro de Justicia, se lanza a la Alcaldía de Cali

Luego de su paso por el Ministerio de Justicia, y preocupado por el difícil presente de la ciudad donde se creció y se formó, Ruiz aceptó la invitación de un grupo de amigos y organizaciones para postular su nombre a la Alcaldía de la capital de Valle del Cauca, a través de firmas por un movimiento independiente.

SEMANA: Luego de cuatro semanas recogiendo firmas por la ciudad, ¿Cuál es el panorama que observa?

WILSON RUIZ: Para nadie es un secreto que la situación de inseguridad en esta ciudad la sumerge en un desgobierno total, aquí hay anarquía, aquí no hay respeto por nadie ni por nada. Los hechos de violencia que se presentan en nuestra ciudad son, precisamente, por falta de autoridad, e insisto en que se debe formar un frente común con nuestra Policía Nacional, con la Rama Judicial, de la cual yo fui su presidente, y con la ciudadanía para poder prevenir y contrarrestar el delito.

A diario la Policía de Cali responde ante denuncias de asesinatos y hurtos por toda la ciudad - Foto: Policía Metropolitana de Cali

Del 1 de enero a hoy llevamos 57 muertes violentas y el año pasado 982 muertos, esta es la hora en que yo no entiendo cómo se alegran porque solo hubo 982 muertos por causas violentas cuando no debería haber ni uno solo. Es necesario reforzar el pie de fuerza para que haya una mayor vigilancia dentro de la ciudad de Cali. No solo tenemos que incrementar la inteligencia de la Policía para que no sean acciones de reacción frente al delito, sino que tenemos que trabajar en la prevención.

SEMANA: Precisamente una de las situaciones que más critican los caleños es la distancia del alcalde Jorge Iván Ospina con los mandos locales de la Policía y las Fuerzas Armadas, ¿Qué está pasando?

WILSON RUIZ: La seguridad se debe construir con una buena relación entre las autoridades administrativas, organismos de seguridad y ciudadanía; la Policía Nacional debe estar cercana al ciudadano y tiene que entender, por supuesto, que es para la protección, no para agresiones entres los civiles y los uniformados.

SEMANA: ¿Ese divorcio qué tan perjudicial para Cali, en términos de seguridad?

WILSON RUIZ: Aquí todo el mundo se siente inseguro y le cuento una anécdota: estuve recorriendo el MIO, el sistema de transporte masivo, y hay gente que le dice a uno que anda solo con la tarjeta de ingreso, sin billetera, sin reloj, sin anillo, la gente siente aquí un temor terrible. Salí de un almuerzo y un señor me dijo: “Móntese al carro rápido porque aquí hasta con escolta le puede pasar algo”. Esa es la percepción que se tiene.

¿Por qué? Muy sencillo, porque cuando hay un alcalde como estos que la gente no lo respeta y que no él no respeta tampoco a la autoridad, pues la gente dice que puede hacer lo que se le da la gana. Una ciudad donde hay dos millones y medio de habitantes y uno ve que no hay respeto por el otro, pues es grave la situación.

La Contraloría ordenó el embargo de varios trabajadores y extrabajadores de Emcali envueltos en posibles actos de corrupción. Habría una nómina paralela de hasta 2,5 billones de pesos. - Foto: Daniel Jaramillo

SEMANA: Los caleños están cansados de la corrupción y episodios como el desfalco a EMCALI han puesto de nuevo el dedo en la llaga.

WILSON RUIZ: A mí me consta la falta de autoridad de este señor alcalde, es una cosa vergonzosa. Yo he hecho un llamado a los organismos de control, ¡cuándo es que vamos a actuar, por favor!, porque es que Cali es considerada hoy como la ciudad más corrupta que hay en Colombia. Yo creo que es el momento de tomar determinaciones no importa el que caiga, porque esa es la única forma de recuperar un poquito de credibilidad frente a esta ciudad que está tan mal.

SEMANA: Uno de los retos que enfrenta el próximo Alcalde de Cali es el tema del narcotráfico que ha permeado nuevamente la ciudad de forma grave e incrementa la inseguridad. ¿Qué propone?

WILSON RUIZ: Cuando estuve de ministro combatí de frente el narcotráfico, no me tembló la mano en lo absoluto para sacar delincuentes hacia otros países, pedidos en extradición; hemos combatido de frente también todo el problema de los cultivos ilícitos.

Es que el alcalde es la primera autoridad del municipio y debe ir acompañado de la Fuerza Pública, sea Ejército, sea Policía Nacional, sea los jueces o sea la ciudadanía. Soy el primero en hablar públicamente del tema: Nada nos ganamos con que la Policía quiera hacer las cosas si no va acompañada por la Fuerza Pública, que acompaña al alcalde, y debe hacerlo, pero si el alcalde no lo permite hay una crisis.

Le doy una cifra: aquí en Cali nos faltan cinco mil Policías y yo me preguntó por qué no los traen. Muy sencillo, porque si al alcalde no le gusta la Fuerza Pública desde luego no los vamos a tener acá. De modo que queremos hacer ese frente común para combatir esas bandas ilegales, delincuenciales, todo lo que es el narcotráfico.

SEMANA: Muchos observadores aseguran que las elecciones de este año son un nuevo y gran pulso político del Gobierno para consolidar su poder regional, y que es necesario recuperar el control de ciudades clave como Cali.

WILSON RUIZ. Yo considero que esto no se trata de ni de extrema izquierda ni de extrema derecha. He constituido, a través de toda la gente que me reclama que me lance a la alcaldía de Cali, un órgano totalmente independiente, como una persona que quiere cambiar la ciudad. No importa el partido, lo importante es darlo todo por Cali.

SEMANA: La cultura ciudadana es una de las banderas de su campana, ¿por qué?

WILSON RUIZ: Cali es epicentro de otras culturas, del Pacífico, del Eje Cafetero, pero la gente tiene que entender que así traigan otras costumbres que así sean muy santas, muy buenas, tienen que respetar a Cali como una de las ciudades más representativas del país. Hay que recuperar la ciudad deportiva que siempre nos ha caracterizado a nivel nacional y mundial.

El alcalde Jorge Iván Ospina es dardo de fuertes críticas por su gestión al frente de Cali. - Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: Muchos de los caleños de a pie y de las fuerzas vivas de la ciudad consideran que la administración de Jorge Iván Ospina es vergonzosa. ¿Usted comparte esa apreciación?

WILSON RUIZ: Mira, totalmente. Yo diría que es vergonzoso lo que está pasando en Cali, pero por eso la gente hace fila para firmarnos, llevamos más de 40 mil recogidas en cuatro semanas. Y yo les pido un favor: No se quejen, ustedes, con lo que actualmente tienen con el alcalde, son los mismos responsables de eso y uno para poder entrar a reclamar tiene que ejercer el voto.