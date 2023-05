La advertencia de la vicefiscal Martha Mancera al Clan del Golfo y otras organizaciones criminales

Mientras la vicefiscal Martha Mancera entregaba detalles de una investigación que fue objeto de cuestionamiento por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, aprovechó para asegurar que los grupos al margen de la ley, como el clan del Golfo y otras organizaciones criminales, solo tienen como posibilidad el sometimiento a la justicia.

La funcionaria dejó en claro que no habrá procesos o negociaciones con esos grupos, ese estatus por ahora lo tiene el ELN en virtud de una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional, por su estatus político, pero el Clan del Golfo, está a millas de distancia de esa posibilidad o de contemplar esa condición política.

“En el marco del estatus político del ELN y las disidencias, las demás estructuras criminales no tienen estatus político, por lo tanto, ellos se deben someter a la Ley, Ley que debe construirse en el Congreso de la República y será ahí, en los debates. La Fiscalía ya se pronunció con un documento al Consejo Nacional de Política Criminal”, dijo la vicefiscal Mancera.

Los cabecillas del Clan del Golfo, a través de su defensa, expresaron formalmente su intención de lograr un proceso de negociación, lo que justamente motiva ahora el pronunciamiento de la vicefiscal tras advertir que la ley, actualmente, no contempla posibilidades como acercamientos en aras de eventuales procesos.

“Desde que yo asumí la representación jurídica de esta organización no se ha roto ningún canal de comunicación, se habrá roto al parecer entre la oficina de presidencia y el comisionado… Porque lo que ellos exigen es claridad en sobre en cuáles son los ámbitos de movilidad jurídica porque han sido claros y contundentes, incluso antes de que yo asumiera esta representación”, dijo el abogado Ricardo Giraldo.

La vicefiscal respondió a una serie de cuestionamientos que se hicieron luego de una publicación en la que se advertía que desde la Fiscalía se ignoraron algunos informes redactados por investigadores del Cuerpo Técnico de la misma institución anticipando el asesinato de al menos 200 personas en el norte del país, a manos del Clan del Golfo.

“Es que esto lo hacemos no por petición de una persona determinada, sino la responsabilidad que tenemos con el país, de no dejar confundir ni dejar en el escenario cosas que no son ciertas. Es un deber de la Fiscalía General, entonces, explicamos a todos que es lo que está pasando y aquí no hay 200 muertos, es lo más importante que tenemos que decirle a los colombianos”, señaló la vicefiscal.

La segunda al mando del ente acusador no dudó un segundo al calificar como una falsedad dichas informaciones, tras advertir que luego de una revisión minuciosa se tiene establecido que fueron 21 personas las asesinadas en esa zona del país y en el espacio de tiempo que advierte la información. Sin embargo, no todas esas muertes corresponden justamente a las actividades criminales del Clan del Golfo.

Los capturados son señalados de pertenecer al Clan del Golfo en Bolívar. - Foto: Suministrada a Semana

“Falso porque esas víctimas en las que nosotros hemos adelantado con el 57 por ciento, solamente un colectivo tiene que ver con está una estructura criminal que ordenó su ejecución y van a decir y ¿cómo saben? por las interceptaciones de ese momento que indican que la orden se dio por parte del comandante de esa estructura”, explicó la vicefiscal al insistir que fueron 21 las víctimas.