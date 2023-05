Fiscal Francisco Barbosa le lanza fuerte advertencia al Gobierno Petro: “No negociaremos con narcos, es falso lo que dice la Casa de Nariño”

Este miércoles, desde Buenos Aires, donde se encuentra en una reunión con fiscales de los países de Mercosur, el fiscal Francisco Barbosa volvió a plantear una fuerte controversia con el Gobierno Petro.

Barbosa negó que la Fiscalía vaya a negociar con narcotraficantes, en el marco de la ‘paz total’, como lo dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

“Eso es falso. Aquí el único que ha manifestado interés de negociar con narcos es el Gobierno. La Fiscalía y los fiscales aplican exclusivamente la ley. Los términos de esa ley serán definidos por el Congreso y no por narcos o negociadores del Gobierno”, dijo Barbosa a SEMANA.

El fiscal señaló que el Gobierno, con su declaración, “de nuevo irrespeta a la justicia”.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le había dicho a SEMANA este miércoles: “El Gobierno no negocia con narcos, quien negocia una desmovilización es la Fiscalía”

SEMANA: ¿el Gobierno Petro negociará con narcos?

LUIS FERNANDO VELASCO (L. F. V.): el Gobierno tiene una política que se llama ‘paz total’. Esa política tiene dos caminos para buscar el fin del conflicto. Uno de ellos es la negociación política directa. ¿Con quién? Con los grupos a los cuales se le reconozca el estatus político, como el ELN y las disidencias de las Farc. Ahí hay una negociación política, como ocurrió con las Farc, el M-19, el EPL. Esa es una ruta.

De otro lado, ¿de qué nos sirve desmovilizar el ELN si se mantiene una máquina de guerra como el Cartel del Golfo? Evidentemente, vamos a seguir teniendo mil problemas. Entonces, tenemos que buscar que esos grupos se desmovilicen. Para esa desmovilización lo que hace el Gobierno es construir una política pública de desmovilización, una ley de desmovilización que ya se presentó al Congreso y le van a rendir ponencia. Acá viene la gran diferencia: quien negocia una desmovilización es básicamente un fiscal, los que la ley defina.

SEMANA: esa interpretación generó diversas reacciones de la oposición, ¿le han dicho algo desde la Casa de Nariño?

L. F. V.: me llamaron, me preguntaron qué era lo que se había planteado, por qué estaba el debate y evidentemente lo entendieron porque es así. Esto lo hemos dicho de todas las formas. A mí me parece que la discusión que se ha planteado sirve mucho porque me permite, por ejemplo, hablar con SEMANA y hacer la aclaración: el Gobierno no negocia con narcos, crea una política pública, la transforma en una ley que la usan los fiscales que son los negocian a nombre del Estado con quienes quieran desmovilizarse.