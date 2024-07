La Corte Constitucional ratifica la constitucionalidad de los pactos colectivos

En sentido opuesto, decenas de instituciones, agremiaciones, colegios profesionales, semilleros de investigación, docentes, universidades, observatorios laborales, abogados y asesores respaldaron la constitucionalidad y legitimidad de los pactos colectivos, al tiempo que señalaron que su existencia estaba fundamentada en proteger el derecho a no asociarse (como la dimensión negativa del derecho de asociación sindical) y que las recomendaciones de organismos internacionales no solo no sostenían lo que los demandantes pretendían aducir sino que no eran vinculantes por no referirse en concreto a Colombia desde un órgano oficial de administración de la OIT.