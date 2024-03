La fiscal Luz Adriana Camargo es clara sobre Martha Mancera: “Sí esperaría que haga uso del buen retiro. Ella ya cumplió su ciclo”

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, no trata con rodeos uno de los temas más polémicos de su llegada a la Fiscalía: el futuro en la entidad de Martha Mancera. Como se sabe, la vicefiscal, que fue fiscal encargada unos días, tuvo una fuerte confrontación con el presidente Gustavo Petro, a quien acusó de estar detrás de manchar su nombre para presionar una elección rápida y que ella no estuviera mucho tiempo a cargo.

La fiscal no quiso profundizar sobre los temas que generaron polémica sobre la gestión de Mancera. “ No tengo elementos de juicio distintos a la información de prensa acerca de los temas que usted menciona . No creo que me deba pronunciar sobre esas informaciones”, enfatizó.

Agregó que “como he dicho insistentemente, no creo en las recetas, no creo que podamos priorizar un solo delito. No creo en esa priorización por delitos, sino por fenómenos criminales. Ahí va a estar mi foco. Quiero desarticular bandas criminales, lo cual no significa las grandes bandas, sino las que hurtan celulares en esta grave crisis que tenemos de seguridad en Bogotá con los asaltos a restaurantes. Entonces, quiero esa mirada diferencial”.