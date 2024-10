La Fiscalía le ganó round a alias Pipe Montoya y no tendrá que devolver los lingotes de oro que fueron incautados

De acuerdo con la defensa de alias Pipe Montoya, la Fiscalía no logró sustentar de manera adecuada por qué era necesario hacer la incautación de los bienes que aparecen en el listado y que en su criterio fueron adquiridos de manera legal por sus clientes, entre ellos el dinero en efectivo, las joyas y los lingotes de oro.

“El apoderado de Carlos Felipe Toro, en el traslado a los no recurrentes, adujo que la Fiscalía incumplió la carga de sustentar adecuadamente la apelación, por cuanto en realidad no controvirtió la decisión de primera instancia, sino que presentó argumentos ininteligibles, así como un volumen de información que se orientaba a demostrar la procedencia de la extinción de dominio, pero no su inconformidad con lo decidido”, advierte el Tribunal.