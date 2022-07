La herencia de Mauricio Leal: una pelea por casi 4.000 millones

Luego de la tragedia ocurrida en el municipio de La Calera, ubicada en el departamento de Cundinamarca, donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de Mauricio Leal y su madre Marleny Hernandez Tabares, el 22 de noviembre de 2021, a instancias del juez 55 Penal del Circuito de Bogotá, se llevará a cabo el día 5 de agosto, la audiencia preparatoria dentro del proceso que instaurado contra Yhonier Rodolfo Leal Hernández como presunto autor material del homicidio.

Sin embargo, tras la noticia del homicidio, fue de conocimiento público la existencia de un segundo hermano uterino y este también entraría en la disputa por las propiedades y fortuna que se encuentra bajo la supervisión del estado sin que se haya dado aún un heredero, continuando así con la historia que estremeció a Colombia, debido a la popularidad y gran reconocimiento que tenía el personaje entre la farándula y la forma tan devastadora en la que fue arrebatada su vida junto a la de Marleny.

Carlos Andrés García Hernández, es hijo de la anteriormente mencionada Marleny Hernández y Carlos Antonio García,por lo cual es el hermano uterino del fallecido Mauricio Leal, tiene la edad de 43 años y además fue puesto en encarcelamiento por el delito de actos indebidos con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, en el centro de reclusión de Villahermosa, en la ciudad de Cali, desde el 22 de abril de 2016 por el juez 18 Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

Debido a que el fallecido Mauricio no contaba con una compañera sentimental o hijos, y al estar su progenitora difunta, que dispusieran de la sucesión, los herederos directos serían sus hermanos, donde Yhonier como presunto asesino, no dispondría de tal fortuna, pues si la familia Leal emprende el proceso de indignidad sucesoral establecido en la ley 1893 de 2018 que modificó el Código Civil y que establece en su artículo 1025 que son indignos de heredar quien o quienes hubieran cometido el crimen de homicidio, este sería excluido de la valiosa herencia, pero no sin dejar abierta la posibilidad de que el hijo del excluido le represente en la disputa.

De tal manera los hijos de los dos hermanos del estilista serían los llamados a interponer la demanda de por los bienes de Leal alegando que tienen el tercer orden hereditario y por tanto también merecedores de entrar en la millonaria disputa de la que hacen parte no sólo los bienes en masa sucesoral, si no también otros como joyas, obras de arte, además de l predio de La Calera en donde fueron hallados los dos cadáveres y un apartamento valorado en aproximadamente 1.200 millones.

Por otro lado, su madre también poseería una casa evaluada en más de 300 millones ubicada en el municipio de Cartago, con 72.7 metros cuadrados, que de igual forma entraría en disputa. Es de entender que de forma simultánea se lleva a cabo el proceso que busca esclarecer los hechos de violencia que dejaron sin vida a estas dos personas, y que encontrarse en prisión no les impedirá a los dos hermanos de Mauricio pelearse desde los reclusorios por la llamativa suma, producto de los años de trabajo de el “peluquero de las estrellas” como fue mediáticamente conocido en todo el país.