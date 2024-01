“La montaña avisó”: antes del derrumbe mortal en Chocó hubo dos deslizamientos; detalles inéditos de la tragedia

La mujer estaba acostumbrada a compartir los pasillos de su hogar con los viajeros que se desplazaban por la trocha de la muerte, como comúnmente se le conoce a la vía que conecta al Chocó con el centro de Colombia. El viernes no fue la excepción. Con los brazos abiertos y platos de arroz con huevo, recibió a los ciudadanos atrapados en los derrumbes.

Una hora después, ambas sostuvieron un diálogo. Rocío le indicó que tenía la casa llena de personas que estaban varadas por los deslizamientos: “La gente no tenía cómo moverse. Se quedaron allá y ella le hizo comida a toda la gente , también dijo que se le estaba acabando el mercado”. La conversación fue interrumpida por un grito.

Duro relato de hombre que sigue en la búsqueda de sus familiares tras derrumbe en Chocó: “De aquí no me muevo”

Son pocas las explicaciones y teorías sobre la emergencia que causa tristeza en toda Colombia. A Luz Estella Rueda le cuesta entender los argumentos de expertos y deja en puntos suspensivos sus precisiones: “Esa montaña no daba para que ocurriera esa tragedia tan grande, era muy pequeña. ¿Qué pasó? No entiendo, no entiendo”.