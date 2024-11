La particular defensa de Iván Name por el escándalo en la UNGRD: “después de la crucifixión viene la resurrección”

Inocente se declaró el expresidente del Senado y actual congresista del partido Alianza Verde, Iván Name, después de siete horas de indagatoria en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por la investigación formal que avanza en su contra frente a la corrupción que se desató al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Esta fue la particular defensa del senador Iván Name tras 7 horas de indagatoria en la Corte Suprema.



“Después de la crucifixión viene la resurrección”, dijo el congresista investigado por el escándalo en la UNGRD. https://t.co/Lec0VexZv6 pic.twitter.com/wrxRwZ0Fu0 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 25, 2024

El legislador salió junto a su abogado Jaime Lombana, quien lo acompaño en toda la diligencia que lideró el magistrado Francisco Farfán, encargado de investigarlo, a insistir en su inocencia y hasta hizo una particular defensa recordando la resurrección de Cristo.

Iván Name en compañía del abogado Jaime Lombana, saliendo de la audiencia en la Corte | Foto: Vanesa Londoño

“Por ahora en el escenario y en el camino he sido calumniado, injuriado y también me he sentido crucificado. Pero no olviden que alguien nos enseñó que después de la crucifixión viene la resurrección. Cuando brille el sol después de las nubes se verá la verdad, porque aquí solo parcialmente se ha conocido por los acusadores que hacen parte de una banda criminal que me ha injuriado”, fue la inusual declaración del congresista de la Alianza Verde tras su salida de la diligencia.

El senador llegó a la Corte Suprema de Justicia este lunes 25 de noviembre a las 9:00 a.m. para rendir por primera vez su versión sobre el escándalo, pero fue hasta las 5:00 p.m. para pronunciarse ante los medios de comunicación que lo esperaban a su salida de la diligencia.

Name reiteró que ha sido “calumniado, injuriado, pero no derrotado ni destruido. He venido en búsqueda de la justicia y la verdad y ella habrá de brillar porque creo firmemente en la justicia colombiana y en la Corte Suprema de Justicia. No puedo opinar sobre el contenido del proceso, sería irrespetar la Corte, mi condición de senador y expresidente del congreso”.

El exdirector de la UNGRD, Olmedo López; y el exsubdirector, Sneyder Pinilla, han señalado en diferentes oportunidades que Iván Name habría recibido 3 mil millones de pesos del contrato de los carrotanques para suministrar agua potable en La Guajira, a cambio de que apoyara las reformas a los sistemas de salud y pensional que promovía el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esa plata supuestamente se la habría entregado la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz.

Iván Name en compañía del abogado Jaime Lombana, saliendo de la audiencia en la Corte | Foto: Vanesa Londoño

“No tengo nada más que decir, sino respeto y aprecio por la justicia, y espero que ella pueda establecer la verdad y pueda brillar. Por eso he venido no perseguido por la justicia sino persiguiéndola para que la haya y estoy seguro de que así será”, dijo el senador Name.

Por este caso que avanza en la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Francisco Farfán también citó a María Clara Name, la hija del congresista y actual concejal de Bogotá, para que rindiera su versión sobre las acusaciones que le hicieron los exdirectivos de la UNGRD como una de las beneficiarias de la corrupción en la entidad para financiar su campaña política.

¿Qué dijo la hija de Iván Name?

El pasado 14 de noviembre la concejal de Bogotá también estuvo en la Sala de Instrucción rindiendo versión en el caso que avanza contra su papá. La actual servidora elegida por voto popular, negó los señalamientos en su contra y con pruebas por parte del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla.

“Yo no tengo nada que ver en esas declaraciones que esos señores irresponsablemente han otorgado, solo quiero ratificar en nuestra transparencia, ratificar también nuestro proceder siempre adecuado en todas las campañas políticas”, aseguró la concejal, quien es hija del senador Iván Name.