La posible razón por la que el perro Wilson no ha aparecido

Wilson, un valiente pastor belga malinois de 6 años, ha estado desaparecido en la selva durante varias semanas. Este perro formaba parte del equipo de búsqueda y rescate que participó en la misión de encontrar a Lesly (13 años), Soleiny (9), Tien Noriel (5) y Cristin (1), los cuatro niños que se habían perdido en la selva del Giaviare y Caquetá el pasado 1 de mayo.

Según las declaraciones del general Helder Fernán Giraldo Bonilla, comandante de las Fuerzas Militares, Wilson se encontraba bajo el cuidado de su guía canino, el soldado profesional Cristián David Lara Cuaran, cuando se extravió debido a la complejidad del terreno, la humedad y las difíciles condiciones climáticas en la zona de búsqueda.

“Wilson pudo haberse perdido debido a las condiciones del terreno, porque la selva es un área difícil para trabajar. - Foto: Foto: Twitter

De acuerdo con el general Giraldo, los niños rescatados informaron que estuvieron con Wilson durante algunos días y que el perro se encontraba en un estado delgado. Es probable que Wilson haya intentado regresar a su compañero, Lara, y se haya desorientado nuevamente debido a la falta de comida y agua adecuada.

Hasta el momento, más de cien soldados han sido desplegados en el área para encontrar a Wilson. Entre ellos se encuentra Lara Cuaran, quien se niega a abandonar la búsqueda, ya que ha sido compañero de Wilson durante más de tres años. El general Giraldo enfatiza que la orden es clara: no se dejará a ningún soldado atrás.

La lucha contra la desorientación: ¿Qué obstáculos mentales enfrenta el perro perdido?

Antes del exitoso rescate de los cuatro niños indígenas, se informó que dos unidades militares avistaron al perro Wilson en el área y trataron de llamarlo, pero sin éxito. A pesar de este encuentro, su comportamiento sigue siendo un misterio, ya que el perro huyó cuando intentaron acercarse a él, según confirmó un oficial.

Sobre la desconcertante respuesta de Wilson, varios expertos han planteado diversas hipótesis. Lenin Ospina, especialista en comportamiento canino y exmilitar con experiencia en operaciones de búsqueda y rescate, sugiere que el perro podría estar experimentando un bloqueo psicológico, lo que podría explicar su falta de respuesta a los llamados de las personas.

Según los entrenadores caninos de la Defensa Civil, el perro tendría cerca de un año y medio de edad, y no estaría con su proceso de entrenamiento finalizado (a su parecer). - Foto: Twitter/ @col_ejercito

Teniendo en cuenta esta posibilidad, los expertos recomiendan aplicar técnicas similares a las utilizadas en el rescate de los cuatro niños, ya que creen que Wilson podría estar atravesando un bloqueo emocional. Es importante abordar su situación con tacto y considerar enfoques que tengan en cuenta su bienestar psicológico.

“Hay que utilizar muchos recursos, porque si el perro está en una condición emocional, digamos, de bloqueo psicológico, porque está huyendo, está buscando comida, entonces es probable que no reaccione ante los llamados de las personas. Y mucho menos de su guía canino” aseguró Ospina.

Wilson, el perro Belga Malinois que ayudó al rescate de los niños - Foto: Coronel Gustavo Narváez Orozco, comandante regimiento fuezas especiales #1

Investigación en curso: Las razones detrás de la pérdida del perro Wilson

De acuerdo con el militar en retiro Lenin Ospina, “Wilson pudo haberse perdido debido a las condiciones del terreno, porque la selva es un área difícil para trabajar. Una vez su guía lo manda a la búsqueda, pues el perro sale motivado por cumplir con el ejercicio (...) cuando se aleja de su guía, ya el perro se siente un poco desorientado y ya cambia su motivación, probablemente eso también pudo haber sido mediado por los ruidos propios de la selva. A eso le sumamos que el perro pudo haber sido intimado por algún depredador”, señaló en una entrevista ante los medios de comunicación.

A su vez, aclaró que el canino no llevaba GPS, ya que en este tipo de misiones no se utiliza. “Por protocolo, los perros que participan en actividades de búsqueda y rescate no deben llevar equipamiento, y eso incluye el uso de collares y arnés”. Lo anterior evita que el animal se enrede con alguna rama o algo por el estilo.

Es de resaltar que la Operación Esperanza como fue denominada la búsqueda de Wilson, aún no termina y los militares insisten en que el canino aparecerá muy pronto.