En vivo, Plan retorno en Colombia | Ojo: deslizamientos de tierra provocan el cierre de vías nacionales; conozca las restricciones y medidas

Este lunes, 19 de junio, finaliza el puente festivo del Sagrado Corazón de Jesús, en el que las autoridades de tránsito esperan que un total de 3.500.000 vehículos se hayan movilizado por las principales vías del país.

Desde la Seccional de Tránsito y Transporte, de la Policía Nacional, recordaron que sigue vigente la restricción de vehículos de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas en los corredores más concurridos.

Restricción para vehículos de carga. - Foto: INVÍAS

8:00 a. m. Las autoridades informan que a nivel nacional se registra una movilidad de 2.902.448 vehículos paso peaje, con una diferencia del -4 % respecto al año anterior. En Cundinamarca, 895.522 automóviles con una diferencia del -7 % y en Bogotá entre ingresados y salidos 498.935 automóviles, una disminución del -5 %.

6:00 a. m. En el departamento de Cauca se reporta cierre total programado en el kilómetro 74 y 76 de la variante Mojarras-Popayán. Desde las 6:00 de la mañana se habilitó un paso alterno que estará vigente hasta las 6:00 de la tarde.

Cierre de vía en Cauca. - Foto: INVÍAS

Estado de vías

Armenia

La Paila-Armenia, kilómetro 26, sector puente río La Vieja: cierre total por caída de puente.

Santander

Málaga-Concepción, kilómetro 43, sector Eel Término: cierre total por pérdida de bancada.

Norte de Santander

Ocaña-Cúcuta, kilómetro 46 al 52, sector El Tarrita: cierre total por avalancha.

Medidas

Además, en la capital del país funcionará la medida de pico y placa regional para los carros particulares que ingresan a Bogotá entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. solo podrán ingresar a la capital los carros de placas que finalizan en números pares (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar (1, 3, 5, 7 y 9). Fuera de estos horarios no aplica la restricción. La medida aplicará en los siguientes sectores:

Autopista Norte : desde el peaje Andes hasta el portal norte del sistema TransMilenio, en sentido norte-sur.

Autopista Sur : desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte.

Avenida Centenario (calle 13) : desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (avenida carrera 86), en sentido occidente-oriente

Calle 80 : desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio, en sentido occidente-oriente.

Carrera 7 : desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte-sur.

Avenida Boyacá - vía al Llano : desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur-norte.

Vía Suba-Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte-sur.

Vía La Calera : desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7, en sentido oriente-occidente.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar, en sentido oriente-occidente.

Las autoridades recomiendan a los viajeros tomar medidas de prevención a la hora de emprender un viaje durante esta jornada de puente festivo tales como no exceder los límites de velocidad, no conducir bajo ningún motivo en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, no realizar maniobras peligrosas en vía, no utilizar elementos distractores como dispositivos móviles a la hora de conducir.

También se recomienda utilizar solo los terminales de transporte legalmente constituidos para la compra de tiquetes, realizar pausas activas durante largos recorridos para evitar el microsueño, hacer uso en todo momento del cinturón de seguridad, realizar la revisión mecánica de su vehículo y comprobar fluidos como el líquido refrigerante y frenos.

Verificar el equipo de seguridad y prevención con los 9 elementos esenciales que este debe tener: un gato con capacidad para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuesto y una linterna.