La Universidad del Rosario posesiona a la primera mujer en ser rectora en 370 años de historia

“A mis estudiantes les pido que depositen su voto de confianza, como históricamente lo han hecho en su universidad, pero manteniendo un pensamiento crítico constructivo. Confíen en nosotros, en los que estamos acá. Hemos venido resolviendo las situaciones coyunturales, pero estas no pueden marcar nuestra historia: 370 años de hacer las cosas bien no pueden desaparecer por un periodo corto. Los profesores, los directivos hemos seguido todos en la tarea. Toda mi vida mi prioridad han sido tanto los estudiantes como los profesores. Entonces, yo quiero que ellos entiendan que eso que yo he sido como profesora durante 20 años no va a cambiar como rectora”, dijo.