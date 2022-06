Por primera vez, y de manera pública, el candidato presidencial Gustavo Petro se refirió al escándalo de los ‘petrovideos’, divulgados en exclusiva por SEMANA y que demuestran una campaña de guerra sucia contra todos sus oponentes.

El material audiovisual también pone de presente las discusiones internas en el Pacto Histórico por las visitas de Piedad Córdoba a los extraditables y de Juan Fernando Petro a presos La Picota; la prevención que existe con Estados Unidos por la relación distante de Petro con ese país, y la presencia de cuestionados asesores extranjeros en la campaña, entre ellos Vinicio Alvarado, un prófugo ecuatoriano y condenado por corrupción, y Xavier Vendrell, un exintegrante de una organización terrorista en España.

En una entrevista con el diario El País, de España, Petro dijo sobre los ‘petrovideos’: “Estamos ante un Watergate. Son 11 meses continuos de comunicaciones interferidas y grabadas. No existe un archivo de grabaciones políticas igual en Colombia Humana. Estas grabaciones están hechas desde fuera y para eso se necesita una capacidad tecnológica importante. Espero que no esté el actual Gobierno en esa operación porque sería terrible”.

La realidad contrasta con la versión de Petro. En primer lugar, se trata de grabaciones hechas por los mismos integrantes de la Colombia Humana de las reuniones que realizaban periódicamente para definir las estrategias políticas y de comunicaciones.

Dichas reuniones fueron a través de plataformas como Zoom, debido a que algunos de los participantes se conectaban de manera remota. Así mismo, fue una fuente anónima del Pacto Histórico quien le suministró todo el material a SEMANA.

La explicación que dio a este medio para haber hecho esa filtración, considerada la más grande de la política del país desde los narcocasetes del proceso 8.000, fue la siguiente: “Como militante de la Colombia Humana, decido revelar una verdad frente a lo que ha pasado en estas elecciones; el límite moral debe caracterizarse por la necesidad de no degradar el debate ni condicionar la honestidad y la identidad política. Por esto, considero que es el momento de dar a conocer mi desacuerdo con una campaña que ha demostrado a toda costa que definitivamente el fin sí justifica los medios para llegar al poder (...) Hoy, tal vez tarde, me doy cuenta de que se está hundiendo en el fango con tal de quitar del camino a sus contrincantes, sin importarles sus familias, su carrera política y hasta su dignidad y honra”.

La fuente anónima agregó agregó: “Quiero con esto iniciar un camino que direccione a Colombia hacia un verdadero cambio, con el que pueda dejar atrás las campañas de odio y miedo, y que comencemos a avanzar hacia una patria en la que todos hagamos parte de un pacto por la paz, la igualdad y la justicia social”.

En la entrevista con El País, Petro dijo: “Ahora ese material está en manos de la prensa. Hay algo curioso: en todas esas horas de grabación no digo que vaya a expropiar a nadie, ni que vaya a convertir Colombia en Venezuela. Demuestra que eran campañas construidas por nuestros rivales para darle miedo al electorado”.

En los ‘petrovideos’ queda clara la gran preocupación que existe en el Pacto Histórico frente a los temores que despierta Petro entre la población, precisamente, por el miedo a que Colombia transite por el mismo camino de Venezuela.

En una de las reuniones, Verónica Alcocer, la esposa de Petro, señala: “Se lo dije a Gustavo, pero como él no usa WhatsApp, no existe (...) Mira, dicen que Venezuela, que Chávez... las cadenas te van a hacer un daño inmenso. Ponle bolas (...) Empezaron con la estrategia que se volvió un monstruo... y no hubo manera de rebatir esto. ¿Qué me preocupa? Que estamos en las mismas”.

Verónica cuenta que la mamá ya comenzó a enviarle cadenas y que el tema está sin control, y se lamenta porque dice que no han tomado acciones.

El candidato del Pacto Histórico también habló sobre las estrategias contra los opositores. “Se puede criticar, pero no mentir”, dice Petro. Y agregó: “Yo tengo una máxima: no atacar a rivales con mentiras o con su vida privada”.

Pero los ‘petrovideos’ demuestran que la línea de guerra sucia de Sebastián Guanumen, el estratega digital de la campaña presidencial, apuntaba justamente a la exageración y a una distorsión de la realidad.

“Con el tema de mujeres, poner, ‘¿usted confiaría en alguien como Fico?’, y poner la cara así de depravado, no sé. ¿Le confiaría a sus hijos?”, ordenó Guanumen a su equipo de trabajo, que actúa como una bodega de ataque masivo en las redes sociales.

“El tema de los precios de los alimentos, ‘¿sabe por qué están tan caros?, pregúntele a Duque, pregúntele a Fico’, o sea, si usted no puede comprar la papa o la carne es porque Duque ha gobernado así y Fico es continuidad”, sugiere Guanumen. “Que cuando la gente vaya a comprar la papa o la carne diga: ‘Hijueputa, esto está caro por culpa de Duque y yo no quiero a otro Duque en el poder’”, decía Guanumen.

“El tema de la seguridad, entonces, por ejemplo, sabía usted que Fico nunca, nunca ―hay que exagerar―, nunca metió a la cárcel a, yo qué sé, cuando fue alcalde; sabía usted que Fico defendía a la Oficina de Envigado. Como que la gente, cuando salga a la calle y la roben, piense, hijueputa, eso es culpa de Fico”, era el lineamiento del estratega.

Petro no reflexionó sobre el trabajo de guerra sucia de Guanumen, quien, durante una reunión y ante la preocupación de los integrantes de la campaña sobre lo que estaban haciendo, dio a entender que la ética no importaba. “La línea ética se va a correr un poco”, dijo Guanumen, quien sigue vinculado con la campaña del Pacto Histórico.