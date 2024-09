Las tres graves denuncias por maltrato y acoso laboral contra la magistrada de la JEP, Sandra Jannette Castro Ospina

“Ser linda no es lo más importante, también toca producir y ser profesionales buenas y reconocidas”, recordó la denunciante, quien ya no hace parte de la JEP. Estos comentarios y ataques personales afectaron su ciclo menstrual, situación que se presentó en otra discusión.

“Debo contar que empecé a sentir cómo bajaba sangre de mis piernas y me manchaba, tenía una falda y al no estar preparada, estaba todo un caos. Cuando la magistrada hizo una pausa en su discurso, le dije: ‘Debo ir al baño, me llegó el periodo’. Esto la enfureció y me dijo: ‘No te creo, siempre es la misma excusa de las mujeres débiles’”.