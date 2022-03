¿Le pedirá Uribe a Zuluaga que se haga a un lado?

Con el triunfo de Federico Gutiérrez, quien es el gran ganador de la jornada electoral de este domingo 13 de marzo, surgen grandes incógnitas como consecuencia del gran resultado que tuvo la coalición Equipo Colombia.

En este sentido, una de las mayores dudas que surgen ahora es la del futuro de las elecciones presidenciales para el uribismo, ya que en el marco electoral tanto Gustavo Petro como Federico Gutiérrez demostraron que encabezan la intención de voto de los colombianos, dejando de lado a Óscar Iván Zuluaga dentro de esta contienda.

De momento, se espera que el Centro Democrático estudie la intención de voto de los colombianos y enfoque sus esfuerzos en el candidato Zuluaga o si bien, pida que este se haga a un lado en la contienda y generar una posible alianza con el ganador de estas elecciones, Federico Gutiérrez.

En cierto modo, la votación de Gustavo Petro era predecible. Y muchos consideraban que incluso podría haber sido mayor. La coalición Equipo Colombia sorprendió al tener una mayor votación que el centro con 4.071.591 ( con corte a las 9:45 p.m. de este domingo 13 de marzo). Mientras tanto, la coalición Centro Esperanza superaba los 2.2 millones de votos.

Las encuestas mostraban a Federico Gutiérrez como el gran favorito. En los últimos días, de hecho, el exalcalde de Medellín se disparó en las redes sociales y empató a Petro en interacciones. Igualmente, también se convirtió en el precandidato de su coalición más buscado en Google.

Esta coalición tenía algo particular: dependía también de qué tanto votaría la militancia uribista en ella, teniendo en cuenta que los dirigentes del partido no se pusieron de acuerdo sobre si debían o no votar en las consultas de este domingo. Óscar Iván Zuluaga pidió no hacerlo, mientras que el presidente Iván Duque dijo que lo haría.

Gutiérrez demuestra un triunfo que es evidente, pasadas las 9:45 de la noche, el exalcalde de Medellín sumaba el 52,09 % de votos de la coalición y 2.121.130 votos. Así triplicaba en votos a Sergio Fajardo. “La celebración de Fajardo parece un velorio. La cara de él demuestra que el gran derrotado es él. En cambio en la de Fico se ve una gran felicidad. La coalición centro esperanza entró en UCI”, dijo el exministro Luis Felipe Henao en la transmisión de los resultados de las elecciones en SEMANA.

Centro político: una tendencia que se desinfló

A pesar de que hasta hace unos meses alcanzó a despertar fervor en los ciudadanos, al presentarse como una alternativa independiente, alejada de las estructuras tradicionales, el centro político, representado en estas elecciones por la Coalición Centro Esperanza se empezó a desinflar.

La denominada consulta de centro, en la que estaban Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Carlos Amaya, Juan Manuel Galán y Jorge Robledo, fue la menos apoyada en las urnas por los colombianos este 13 de marzo.

Según lo informado hasta el momento por la Registraduría, el Pacto Histórico triplicó a la Centro Esperanza, y el Equipo por Colombia dobló los sufragios obtenidos por el centro.

Si bien el centro es visto como una esperanza por un importante sector de la población, ante los constantes cruces de acusaciones que hay entre la derecha y la izquierda, también es calificado por sus críticos como una corriente de tibios, es decir, sin posiciones claras ante los graves problemas del país.