Resultado histórico para María Fernanda Cabal en esta jornada electoral

María Fernanda Cabal tuvo un resultado histórico en la jornada electoral de este domingo, al sumar 127.399 votos, con el 74,06 % de las mesas escrutadas, una cifra que la ubica como la mujer congresista más votada de Colombia.

Cabal, quien fue Representante a la Cámara por Bogotá en 2014 y desde 2018 es senadora, repite para el periodo 2022-2026, con esta cifra histórica en las elecciones.

En los escrutinios de hace cuatro años, el Centro Democrático fue liderado por el expresidente Álvaro Uribe (875.554 votos), junto a él se posesionaron Paola Holguín (58.005 votos), Ernesto Macías (39.669 votos) y María Fernanda Cabal (37.905 votos).

Cabal es una de las políticas más polémicas de Colombia, reconociéndose ella misma como una de las más acérrimas “defensoras de la libertad”, siempre desde la ideología uribista y de derecha del país.

“Cabal se ha destacado por decir las cosas como son, defendiendo a la Fuerza Pública, la empresa privada, la seguridad, la libertad y el orden, se ha ganado el cariño y el respeto de los colombianos que se ven representados en su visión de país”, indicó el comunicado de la senadora.

María Fernanda Cabal es un referente del Centro Democrático, por ejemplo, hace poco generó discusión sobre si los uribistas debían votar o no en las consultas presidenciales del 13 de marzo.

No se trata de un hecho menor. Los uribistas conforman una de las principales fuerzas electorales del país, pero el partido decidió no apoyar a ningún precandidato, ya que su aspirante es Óscar Iván Zuluaga y competirá solo en la primera vuelta.

Sin embargo, varias voces, lideradas por Cabal, pidieron que se votara en la consulta de marzo por alguno de los precandidatos del Equipo por Colombia. Allí compitieron David Barguil (Partido Conservador), Aydeé Lizarazo (Mira), Alejandro Char, Enrique Peñalosa (La U) y Federico Gutiérrez, quien fue el vencedor y sigue en carrera por la Presidencia de Colombia.

“Yo insisto en que uno no puede jugar con el futuro de un país por cálculos que están dejando de lado ese peligro mayor”, dijo Cabal. “Si nosotros no motivamos a las bases a votar, va a haber un cambio de percepción en la ciudadanía en que ellos son más cuando no es cierto. Esa es mi inquietud”, aseguró la congresista.

La caleña comenzó su vida política en los años 90, cuando hizo parte de la marcha del silencio y el movimiento estudiantil que impulsó la Séptima Papeleta que solicitó la Reforma Constitucional mediante la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, así como se puede leer en el portal web oficial de María Fernanada Cabal.

Entre su trayectoria está: directora de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación, consultora de la empresa Análisis Estratégico y fundadora de Fundagán. Cabal se considera una mujer que “se concentra en la defensa y legitimización de los derechos de aquellos que necesitan una voz fuerte que vele por el progreso de Colombia”, señala la senadora en su portal web.

Cabal llegará a esta nueva legislatura con proyectos como la lucha contra el narcotráfico, reforzar la inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas, porte legal de armas, garantía de la calidad educativa, implementación de acceso digital a la justicia, reforma a la Jurisdicción Espacial para la Paz (JEP), desarrollo de vías terciarias, acceso a crédito, Estado austero y energía renobable para el campo, explica el sitio web de la senadora.