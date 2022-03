María Fernanda Cabal tildó de “delincuentes” a feministas por destrozos en Bogotá

La candidata al Senado de la República indicó que el vandalismo no es el camino para exigir que sean respetados sus derechos.

Este martes 8 de marzo se conmemoró una vez más el Día Internacional de la Mujer y miles de ciudadanas se movilizaron en las ciudades más importantes del país. No obstante, se registraron algunos desmanes en las diferentes marchas, principalmente en la capital colombiana.

Pese a que muchas mujeres se manifestaron de manera pacífica, la sede del Concejo de Bogotá y varias estaciones de TransMilenio fueron vandalizadas. Además, el edificio de RCN Radio nuevamente fue objeto de múltiples ataques.

“La noticia hoy debería ser los eventos y acciones del 8 de marzo que apoyan a las causas y liderazgo de las mujeres. No obstante, un puñado de violentas se toman estos espacios. No aprendemos que la violencia no es la vía ni debe ser la protagonista”, precisó la alcaldesa Claudia López.

Frente a estos lamentables hechos, la senadora María Fernanda Cabal tampoco se quedó callada y se despachó este miércoles en contra de las llamadas feministas, a las cuales calificó de “delincuentes”.

La vallecaucana, mediante una publicación en su cuenta personal de Twitter, puntualizó que no hay ningún tipo de justificación para defender a estas mujeres. Igualmente, indicó que esa no es la manera de exigir que les sean respetados sus derechos.

“¿Por qué tienen que comportarse como delincuentes para luchar por sus derechos? No hay justificación para la histeria de las feministas”, precisó la congresista del Centro Democrático.

Cabal, por otro lado, aprovechó el Día Internacional de la Mujer para felicitar a todas las integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia, señalando que son un ejemplo para todo el país.

“Las mujeres de nuestra Fuerza Pública son ejemplo de fuerza, tenacidad, perseverancia y valentía. Un homenaje a ellas, que representan las más grandes virtudes femeninas, poniendo su vida al servicio de sus respectivas familias y de la patria”, concluyó.

Además de los desmanes que se registraron en Bogotá, Telemedellín informó que uno de sus equipos periodísticos fue agredido en medio de las marchas del Día de la Mujer en la capital antioqueña.

El canal rechazó las agresiones a sus trabajadores y afirmó que todo ocurrió cerca de las 4:00 p. m. mientras cubrían la movilización que se estaba presentando en la Avenida Oriental. Además, aseguró que los atacaron con objetos contundentes.

De acuerdo con el informativo regional, la personas afectadas fueron la reportera Manuela Granda y el camarógrafo Nelson Usquiano, quienes sufrieron algunas lesiones leves.

“Manuela fue alcanzada por uno de esos elementos y tuvo que ser trasladada por el personal médico a un centro asistencial de la ciudad para ser valorada. Se encuentra actualmente en recuperación”, enfatizó Telemedellín.

El espacio televisivo recordó finalmente que estos lamentables hechos afectan la libertad de prensa. Igualmente, les solicitaron a las autoridades identificar y sancionar a los responsables de este ataque.

“Como sistema de medios públicos, Telemedellín apoya la reivindicación de los derechos y libertades de las mujeres que convocaron estas movilizaciones en la conmemoración internacional de sus derechos. Sin embargo, rechaza contundentemente este tipo de violencias que afectan la libertad de prensa y pide que se identifique y sancione a los responsables”, concluyó.