Lo último: Bloque Amazonas de las Farc-Ep anuncian el inicio de la guerra entre las disidencias

Además, agrega: “ Hemos mantenido una política de no agresión en medio de la retoma de áreas, hemos dicho a la gente que si no quieren trabajar con nosotros, por lo menos se mantengan neutrales sin a poyar a los fraccionalistas, pero con profundo dolor vemos que algunos prefieren las migajas que les prometen los fraccionalistas a la dignidad de luchar por una Colombia libre y soberana. Esta semana, los fraccionalistas han mostrado su verdadero rostro atacando a nuestras unidades guerrilleras en dos oportunidades con lo que cuatro camaradas fueron asesinados , incluso una camarada que se encontraba desarmada y de civil fue asesinada con este accionar paramilitar y cobarde que los distingue”.

“En esas condiciones ya no podemos seguir invitando a la neutralidad; si alguien en el área está trabajando con los fraccionalistas, o está administrando predios o negocios de ellos, les decimos que es mejor que salgan antes que la confrontación los alcance. Queríamos que esta traición no llegara a una confrontación armada que afectara guerrilleros, milicianos o población civil, esperábamos que los guerrilleros que están con los fraccionalistas volvieran a las FARC EP, sin embargo, esos comandantes prefirieron la guerra. No vamos a permitir que nos sigan asesinando camaradas, es doloroso que siempre nos busquen arrinconar con la guerra, y en esas condiciones no nos queda más que el honor y el valor para enfrentarlos hasta derrotarlos, por tal razón se ha ordenado a las unidades en el área entrar en combate con cualquier fuerza que se encuentre en el avance de retoma del área”, puntualiza el comunicado.