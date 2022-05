Lo último: ¿está el gobierno financiando la campaña de Gustavo Petro con dinero del Pueblo Hondureño?: Partido Nacional de Honduras

La retención de Piedad Córdoba en Honduras levantó ya un avispero en esta zona de mundo. Numerosos diputados de oposición se han pronunciado en las redes sociales, pero el más duro ha sido el Partido Nacional.

En un fuerte comunicado exige explicaciones al gobierno de Castro y, en el texto, asegura que las explicaciones que ha dado hasta ahora la autoridad de Migración contradicen la versión de la senadora electa y que esperan una investigación que determine la verdad. Pero agregan y cuestionan algo delicado: si ese dinero estaría siento enviado para la campaña de la izquierda colombiana.

“¿Está el gobierno financiando la campaña de Gustavo Petro con dinero del pueblo hondureño?”, se preguntan.

De acuerdo con el Partido Nacional, nadie está exento de la ley, por lo que se le pide al Ministerio Público “una investigación independiente y a fondo del ilícito cometido por la activista de izquierda radical en suelo hondureño”.

Así mismo, frente a las declaraciones de Córdoba, que aseguró que la alta suma es por una consultoría, nace el interrogante de a quién creerle.

En efecto, no se descarta la idea de que posiblemente el gobierno de Libre y su Alianza “podría estar financiando la campaña política de Petro, con dinero del pueblo hondureño”, indican.

Además, piden no obstruir o “tergiversar las investigaciones independientes del Ministerio Público, para que la senadora sea investigada y se esclarezca este evidente caso de corrupción”, puntualiza el comunicado de la bancada del Partido Nacional de Honduras.

Las explicaciones de lo sucedido, hasta ahora, son cortas. El organismo de Migración de ese país emitió otro pronunciamiento oficial en la noche del miércoles.

“Piedad Córdoba ha sido retenida para investigación por la portación de aproximadamente 68.000 dólares americanos que no fueron declarados y que, según lo manifestado, pertenecen a un empresario colombiano que reside en la ciudad de Tegucigalpa, quien está siendo citado por la Fiscalía de Honduras para que rinda su declaración y que siga el procedimiento de ley correspondiente”, señaló la misiva.

Por su parte, Piedad Córdoba relató a SEMANA otra versión. Según ella, nunca estuvo detenida. “Nada de lo que se ha dicho es cierto. A mí no me detuvieron, yo llegué al aeropuerto dispuesta a pagar el impuesto de salida, yo misma saqué la plata y la persona de aduanas lo que hizo fue llevarme a una oficina para contarla, pero nunca me detuvieron. A uno no lo pueden detener por eso”, sostuvo en su momento.

Córdoba aseguró a este medio que el dinero salió de asesorías, pues dijo que trabaja “con un grupo de asesores y Mauricio Sánchez. Estuvimos trabajando, veníamos de hacer un trabajo en Colombia, después me vine para acá (Honduras) a trabajar con ellos y aproveché para hacer otras reuniones, pero ahí no ha pasado nada. Yo iba a pagar el impuesto del dinero”. Agregó que el pago en ese país era apenas una coincidencia porque todos estaban allá de viaje, pero que el trabajo se había hecho en Colombia.

Cabe señalar que este lunes 23 de mayo al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se le preguntó en El Debate Definitivo de SEMANA, en alianza digital con El Tiempo y Citytv, si este extraditaría a la senadora Piedad Córdoba. El interrogante se lo respondió al candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.

“Si en un eventual gobierno –no creo que vaya a ocurrir porque en tres oportunidades el país le dijo que no y esta será la cuarta– llega un pedido en extradición de Piedad Córdoba, senadora que usted hizo elegir, y si se tienen todas las pruebas, ¿firmaría esa extradición?”, interrogó el candidato de la centroderecha.

Petro, con pocas palabras y sin detalle, respondió: “Sí”. Y guardó silencio.

Estas son las declaraciones del candidato del Pacto ante la pregunta de Fico: