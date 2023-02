Lo último: las razones de la Corte Suprema para investigar al excongresista David Barguil; ya hay fecha para su indagatoria

El próximo 8 de marzo -a las 8:00 de la mañana- se realizará la diligencia de indagatoria del excongresista David Barguil, dentro de la investigación que la Sala de Instrucción sigue en su contra por los delitos de tráfico de influencias, cohecho propio, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.

La Sala investiga, específicamente, su supuesta intervención indebida ante una entidad del Gobierno Nacional para obtener recursos de los denominados cupos indicativos, con el fin de financiar obras del municipio de Galeras (Sucre). Todo esto con el supuesto objetivo de obtener un rédito económico por esa gestión.

Cabe recordar que Barguil es investigado porque en su desempeño como congresista, habría, supuestamente, influido ante el Gobierno Nacional con el objetivo de que se aprobaran recursos para desarrollar proyectos en Galeras (Sucre), a cambio de beneficios económicos ilícitos.

Según pudo establecer SEMANA, se investigan hechos de 2017 y 2018. El excongresista, y es lo que investiga el despacho del magistrado de la Sala de Instrucción, Marco Antonio Rueda, le habría pedido al entonces alcalde de Galeras que adjudicara dicho contrato a un consorcio específico: Galeras 2018.

SEMANA pudo establecer que a cambio se habría hablado de una coima o monto económico por su gestión. Lo más polémico es que la investigación busca determinar si el exsenador usó esos recursos para la campaña en la que llegó a ocupar un lugar en el Senado de la República.

Ante esto, el exprecandidato respondió que ya ha sido enterado del proceso y que este sería “por hechos relacionados con actuaciones desarrolladas ante el Gobierno Nacional en el marco de un convenio para el desarrollo de un proyecto en el municipio de Galeras”.

El excongresista afirmó que atenderá “todas las diligencias y citaciones que tenga a bien efectuar la honorable Corte” Suprema de Justicia y que será en ese escenario en donde dará “todas las explicaciones que se me soliciten, con pleno acatamiento por las normas que rigen el proceso penal”.

“Siempre he sido respetuoso de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales en ejercicio de sus competencias y esta no será la excepción. Esa es la conducta que me ha caracterizado a lo largo de mi vida como servidor público”, afirmó Barguil.

Y dejó claro que el proceso por el cual lo investiga el alto tribunal está en una etapa “reservada” y que, por lo tanto, no se pronunciará de manera pública sobre los detalles de la investigación.

“Me abstendré de dar declaraciones públicas en relación con cualquier asunto relacionado con el proceso y será al interior del mismo -reitero- donde me pronunciaré y ejerceré mis derechos como corresponde”, afirmó.

Explicó que “cualquier manifestación por fuera del conducto procesal no sería respetuosa de las actuaciones que adelanta la honorable Corte e implica necesariamente pronunciarse sobre hechos y diligencias cubiertas por la reserva sumarial, razón por la cual prefiero abstenerme de realizar pronunciamiento alguno y reservar mis explicaciones para entregarlas a la Corte en el momento que ella me requiera”.

Barguil fue representante a la Cámara por el Partido Conservador entre 2010 y 2018 y en este año pasó al Senado. A finales de 2021, su colectividad, de la que también fue presidente, lo postuló para representarla en la consulta presidencial de la coalición Equipo por Colombia, en la que terminó imponiéndose el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez.

El excongresista se ubicó en la orilla de los conservadores que ha manifestado su desacuerdo con el apoyo de su partido al gobierno de Gustavo Petro, luego de que esta colectividad se declarara parte de la coalición oficialista.