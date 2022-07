Lo último: ministro de Defensa Diego Molano advirtió que Iván Márquez sí buscó salir de Venezuela

Crece la expectativa en el país por la supuesta muerte de Iván Márquez el señalado cabecilla de las disidencias de las Farc conocida como la Segunda Marquetalia y en esta ocasión el ministro de Defensa Diego Molano entregó detalles sobre ese peligroso criminal.

De acuerdo con Molano, se tiene información por parte de inteligencia que Iván Márquez estaba buscando salir a como diera lugar de Venezuela, situación que se habría anticipado por las muertes de sus hombres de confianza en territorio del vecino país.

“Sabemos que Iván Márquez estaba en Venezuela, sabemos que a lo largo de estos últimos meses estaba buscando salir de Venezuela, era la información que teníamos por fuentes de inteligencia”, sostuvo Molano.

Ministro de Defensa Diego Molano - Foto: Ministerio de Defensa

Y sobre las versiones de la supuesta muerte de Iván Márquez señaló el funcionario del Gobierno nacional: “La Información que tenemos es la que tienen los medios de comunicación y las fuentes que señalan que en una presunta confrontación de las diferentes facciones de las disidencias de las Farc eso hubiera podido suceder, pero está en proceso de confirmación”.

No obstante, el presidente de la República, Iván Duque, hizo referencia a las versiones que apuntan a que Iván Márquez, cabecilla de la Nueva Marquetalia, habría muerto en Venezuela. El jefe de Estado manifestó que inteligencia de las Fuerzas Militares inició las primeras labores para tratar de verificar esa información y constatar su veracidad.

Iván Duque - Foto: Presidencia

El mandatario colombiano, en una declaración que dio en el marco de una nueva versión de la Carrera por los Héroes, fue enfático en alertar que el señalado régimen de Venezuela de Nicolás Maduro estaba protegiendo a Iván Márquez.

“Son en este momento informaciones que se están verificando, estamos trabajando en este momento con inteligencia para tratar de verificar esa información y tan pronto tengamos corroboración se informará oportunamente”, indicó el presidente Duque.

“Iván Márquez está en Venezuela, él ha estado en Venezuela protegido por Nicolás Maduro, eso lo sabe todo el mundo”, subrayó el mandatario colombiano.

Se conoció este sábado que en Venezuela habría muerto Iván Márquez, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc de la denominada Segunda Marquetalia. De acuerdo con la información que se conoce del hecho, habría caído en medio de un atentado.

La muerte de Márquez se habría registrado en medio de la brutal guerra que se libra en territorio venezolano entre organizaciones criminales para apoderarse del control del negocio ilícito del narcotráfico, especialmente en la zona de frontera con Colombia.

Prontuario criminal

Homicidio en concurso con terrorismo, homicidio agravado, secuestro extorsivo, hurto calificado agravado, reclutamiento ilícito de menores, tentativa de homicidio agravado, terrorismo, lesiones personales, y rebelión constituyen la larga lista de delitos por los que Iván Márquez es solicitado por la justicia colombiana.

Twitter cerró las cuentas de Iván Márquez, Santrich y disidencias de las Farc - Foto: SEMANA

Sin embargo, el 20 de julio de 2018, Iván Márquez (jefe de la denominada Nueva Marquetalia) no se presentó a la posesión del nuevo Congreso de la República, en donde tenía una curul por cuenta del Acuerdo de Paz. Tras no presentar ningún tipo de justificación por su inasistencia a la posesión, dejó de atender las llamadas y mensajes. Incluso, los integrantes del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) no sabían nada del paradero del otrora excomandante guerrillero.

Por último y luego de que no se acogiera al Acuerdo de Paz que se firmó en el gobierno de Juan Manuel Santos, la Justicia Especial para la Paz revocó la suspensión de las órdenes de captura que recaían sobre Márquez tras anunciar que volvería a las armas. Hoy, tres años después de volver a la insurgencia armada, cayó en territorio venezolano, teniendo la oportunidad de haberse reinsertado en la sociedad civil, como algunos de sus compañeros en el monte que hoy ocupan curules en el Congreso.