Lo último | Paro minero en Antioquia finaliza: tras dos días de diálogos, se llegó a un acuerdo con el Gobierno

Un proceso de diálogo fructífero

El viceministro Gabriel Rendón destacó la importancia de estas negociaciones , enfatizando que “la diferencia no destruye, la diferencia construye”, reafirmando así el compromiso del Gobierno de trabajar en conjunto con la comunidad.

Un mensaje de unidad y construcción

El acuerdo no solo representa una solución a la crisis generada por el paro, sino que también simboliza un esfuerzo conjunto por construir un futuro más próspero para el Bajo Cauca.

Un mensaje de unidad y construcción

El acuerdo no solo representa una solución a la crisis generada por el paro, sino que también simboliza un esfuerzo conjunto por construir un futuro más próspero para el Bajo Cauca. En sus declaraciones, el viceministro Gabriel Rendón destacó: “La diferencia no destruye, la diferencia construye. Entre todos y todas podemos construir un país.” Rendón continuó enfatizando que “no importa el punto en donde estemos, no importa el espacio o la actividad o el cargo que tengamos; somos un solo pueblo, un solo país.”