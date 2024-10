Lo último: revelan detalles de la muerte de Sofía Delgado

“Todo aquel que es capaz de agredir, maltratar, violar o asesinar a un niño, es un monstruo que debe ser excluido de la sociedad. Ante el cobarde asesinato de la pequeña Sofía Delgado y de tantos otros menores en nuestro país, debemos pensar en establecer la cadena perpetua para los monstruos que asesinan niños. Es cuestión de principios: un asesino de niños no puede ser tratado de manera diferente. En este caso, ya las autoridades empiezan a dar con los responsables, ahora, pido que les caiga todo el peso de la ley, no puede haber impunidad, debe haber castigo. A los padres y familiares de Sofía mi más sentido pésame, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que se castigue a los responsables”, dijo puntualmente Toro en X.

“Estábamos donde mi suegra y ella salió para la casa a traer un champú. Tenía que pasar dos cuadritas y en ese trayecto se desapareció. Desde allí no tenemos rastro de ella (...). Mi cuñada me llamó a preguntar si la niña ya había llegado, pero resulta que no, y desde allí se desapareció totalmente”, contó en días pasados Lady Zúñiga, la madre de esta niña.