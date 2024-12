“Los ceses al fuego han sido usados como salvoconductos para actividades criminales”: MinDefensa

| Foto: Archivo Particular

Las disidencias de las Farc no han frenado sus acciones criminales a pesar de haber estado en un cese al fuego. | Foto: Archivo Particular

En la actualidad el gobierno mantiene cese al fuego con los hombres de alias Calarcá, que se separó del Estado Mayor Central de Iván Mordisco. “La seguridad humana no compite con la paz total, es su complemento natural. Sin seguridad, la paz no será sostenible. Sin paz, la seguridad no puede alcanzar su propósito más alto, garantizar la dignidad y el bienestar de todos y todas las ciudadanas”, dijo el ministro de la Defensa.