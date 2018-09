Los mejores cinco confidenciales de Iván Duque en la segunda vuelta

1- El regalo inesperado que recibió Duque de sus hijos

En el día de la primera vuelta, los tres hijos de Duque enviaron un mensaje premonitorio a su padre:

Los tres hijos de Iván Duque le dieron a su papá un regalo inesperado en la mañana del día de elecciones. Los niños le mandaron hacer un ponqué con la foto de los cuatro y un pequeño letrero que decía “Ahora papá es presidente”. Luciana, Matías y Eloísa han estado lejos de las cámaras en esta campaña presidencial. Hoy llegaron felices al Colegio Pedagógico donde vota Duque, acompañados de su mamá María Juliana Ruiz. Entre los centenares de personas que gritaban Duque presidente también estaban quienes los esperaban a ellos. Sus amigos del colegio se escabulleron entre la multitud para abrazarlos y tomarse fotos.

2- “(Iván Duque) no se deja volver pelietas como mi persona”: Uribe

El expresidente siempre quiso desligar el candidato de su personalidad fuerte, mostrándolo como una persona mucho más conciliadora que él:

En los últimos días Álvaro Uribe se ha referido de manera constante a Iván Duque. El martes publicó un video en el que respondió a una de las críticas más fuertes que se le han hecho al exsenador en la campaña: “Ni Iván Duque es un títere, ni yo soy un titiritero”.

En la mañana del miércoles, Uribe se refirió de nuevo a su candidato justo en el momento en que este contestaba una entrevista en la W Radio. “Qué bueno escuchar la brillantez de Iván Duque, su sindéresis. Además no se deja volver pelietas como mi persona”, escribió. La frase ha generado todo tipo de comentarios. No es la primera vez que Uribe lo dice. En el cierre de campaña en el parque El Tunal también elogió a Duque, pero detalló que una de sus principales cualidades era no ser conflictivo como él.

3- Duque, el Macron colombiano según ‘Time‘

La popular revista estadounidense lo comparó con el mandatario de Francia por su juventud:

Una reciente publicación de la revista Time se ha vuelto viral en Colombia. Se trata del artículo que cataloga a Iván Duque como el Macron colombiano, en referencia al presidente más joven que ha tenido Francia, Emmanuel Macron. "Ha sido apodado el Macron colombiano por los medios de comunicación en español por la similitud percibida con el presidente de Francia", escribió Ciara Nugent en el artículo. Lo catalogan como la cara fresca de las elecciones, quien ha sido señalado de no tener experiencia, pero tampoco escándalos de corrupción, la periodista cuenta que Duque quiere “eliminar partes clave del acuerdo, incluida una amnistía parcial por crímenes cometidos por las Farc”. El artículo resalta que Gustavo Petro tiene posibilidades de ganar, pero favorece finalmente a Duque: "Los analistas no descartan una victoria en la segunda ronda para Petro, cuya vergüenza contra la desigualdad de la riqueza le ganó más votos que cualquier otro candidato de izquierda en la historia de Colombia. Pero la postura de Duque es favorable para el mercado y las promesas de recortar los impuestos corporativos atraen a aquellos en el centro preocupados por el lento crecimiento económico del país". (Ver el artículo de Time)

4- “No necesito firmar nada en mármol”: Duque a Petro

El en ese momento candidato del Centro Democrático se refirió a un acto de Gustavo Petro junto con su coalición de centro:

Durante la ceremonia en la que se selló el apoyo de Claudia López y Antanas Mockus con Gustavo Petro para la segunda vuelta presidencial, el candidato de la Colombia Humana presentó los 12 mandamientos que promete cumplir en caso de llegar al Palacio de Nariño escritos en dos piedras de mármol. La respuesta de Iván Duque no se hizo esperar y el candidato del Centro Demócratico afirmó: “Yo no necesito firmar nada en mármol porque Santos firmó en mármol hace 8 años que no iba a subir los impuestos y ya sabemos lo que hizo. Yo no necesito firmar en mármol porque sobre mí no hay sospechas, porque sobre mí no hay temores, porque soy de una sola pieza, porque defiendo los valores y principios”.

5- Las sorpresas del gabinete de Iván Duque

A pesar de que Duque fue muy hermético sobre su posible gabinete se llegó a conocer que la apostaría a las mujeres y a los jóvenes en los ministerios:

Iván Duque hizo un anuncio recientemente que dejó a varios sorprendidos. El candidato del uribismo aseguró que su gabinete estaría compuesto en su mayoría por mujeres y por jóvenes. Aunque la promesa es muy normal en épocas de campaña, en sus tropas sorprendió. Muchos hombres mayores de 50 años aspiraban a sentarse en el consejo de ministros, en áreas claves como relaciones exteriores, defensa o familia. Por eso, la explicación de Duque sobre cómo sería su equipo fue entendido en algunos sectores políticos como un mensaje para quienes han adherido a la campaña para que reduzcan la ansiedad y la presión.