Los robos a viviendas están disparados y no todas las empresas de seguridad responden. Así están actuando los ladrones

Pero las pistas que ayudarían a encontrar a los responsables no eran tan evidentes. Casualmente, ese día el vigilante de turno olvidó pedirles las placas del vehículo, que se estacionó justo en un punto ciego, donde las cámaras no alcanzaban a tenerlo bajo el foco, y nunca llenaron la información en la bitácora.

Parece ser un común denominador que el día que se registran los robos no funcionan las cámaras. Ese fue el mismo argumento que recibió Ángela Valderrama, en un conjunto ubicado en Ciudad Salitre de la capital del país. Ella y su esposo viven en un primer piso, la cerca eléctrica estaba dañada, siempre había alguien en la vivienda, pero en febrero programaron un viaje y justo ese día los ladrones llegaron y se llevaron los artículos de valor. “Es como si hubieran sabido que la reja estaba dañada y que no estábamos. Solo tuvieron que violentar la puerta de acceso a la sala y obtuvieron su botín”, dice ella, aún indignada porque ni la administración ni la empresa de seguridad respondieron por las afectaciones causadas.

intrusion of a burglar in a house inhabited | Foto: Getty Images/iStockphoto

El nombre de la empresa no es revelado para no afectar la investigación que adelanta la Fiscalía. La Superintendencia de Vigilancia, de igual manera, está revisando con detenimiento la problemática. Varios habitantes de estratos altos decidieron quitar el servicio de vigilancia en sus conjuntos, pues sube los costos de las administraciones, no garantizan seguridad, según ellos, y cuando se presenta un incidente no responden. La Policía, por su parte, asegura que, aun cuando el panorama es preocupante, la cifra de hurtos es menor a la registrada durante el mismo periodo del año anterior, cuando se denunciaron 15.443 casos.