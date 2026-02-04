Nación

Lucy Cruz de Quiñones, elegida presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Por primera vez una mujer llega este cargo

En 132 años de existencia de la Academia, es la primera vez que una mujer llega a este cargo. Estará acompañada por Rodrigo Puyo y Sandra Morelli.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 2:26 p. m.
Lucy Cruz de Quiñones, nueva presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Lucy Cruz de Quiñones, nueva presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Foto: Suministrada

Lucy Cruz de Quiñones fue elegida presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia luego de 132 años de prelación masculina. La nueva presidenta plantea la observación detallada de las facultades de derecho del país, planteando un certificación las fortalezas, desempeño y visión.

“Ellas participarán voluntariamente en el programa para recibir un sello de nuestra academia, según sus resultados. No es una competencia, el objetivo es que recuperemos para los alumnos de la carrera de Derecho la fundamentación en materias tan importantes como la filosofía del derecho, la sociología, y la responsabilidad con la sociedad”, indicó Cruz.

La académica, con amplia experiencia en derecho tributario, también espera, en su periodo como presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, adelantar un programa de Reformas legislativas urgentes y de largo plazo, una iniciativa que le propondrá al país cuáles son aquellas reformas que se adaptan a las nuevas realidades en todas las áreas del derecho.

