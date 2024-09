Madre del policía que atacó a bala a mujer en motel de Kennedy confesó qué le dijo su hijo antes de la tragedia: aterrador relato

“Yo la llamé muchas veces a ella por teléfono y nunca me contestó. Yo llamaba para ver si me contestaba para decirle: ‘Jhon Jairo la encontró a usted en tal parte, por favor, Paola sálgase de allá'. Y nunca me contestó. Ella tiene las llamadas en el teléfono, yo tengo las mías cuando la llamé [...], yo no sabía mi hijo qué iba a hacer, yo no sabía nada. Él me dijo, ‘la voy a grabar’. Entonces era para evitarle un daño a mi hijo y de pronto a ella misma; y un hombre enamorado que va a grabarla al salir de un motel y siendo la amante, siendo la pareja de él; no sabía cómo iba a reaccionar”, agregó Salazar en el pódcast citado anteriormente.