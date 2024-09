Caso del policía que atacó a bala a mujer en motel de Kennedy tomaría otro rumbo; habla mamá del uniformado: “Tengo pruebas”

Inicialmente, circuló información que daba cuenta que la mujer, de nombre Paola Peña Camargo, era la pareja del Policía . Sin embargo, en días pasados la mujer ofreció una entrevista a El Ojo de la noche de Noticias Caracol e indicó que ella ya no era nada del uniformado y, que, por el contrario, él la seguía asediando.

“Tuvo unos comportamientos guaches y desde ahí dije que ya no más. Bloqueé a la mamá y a él en redes sociales; absolutamente de todo lado. Todo el tiempo vivía insistiéndome que si no era para él, no era para nadie”, agregó Camargo en Noticias Caracol.