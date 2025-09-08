Magistrada de la Corte Constitucional desmintió señalamientos de Germán Vargas Lleras sobre supuestos vínculos con el Gobierno

La magistrada Natalia Ángel Cabo le salió al paso a los señalamientos que hizo en su contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, al vincularla con una supuesta “intervención” en la elección que hizo el Senado de la República sobre el nuevo integrante que llegó a la Corte Constitucional.

En su más reciente columna, el excandidato presidencial preguntó por qué había magistrado de esa Corte como la magistrada Natalia Ángel Cabo, interviniendo en la elección del nuevo integrante, pero la togada no se hizo esperar y a través de un comunicado rechazo los señalamientos.

Bogotá D.C., 8 de septiembre de 2025.

Comunicado de la Magistrada Natalia Ángel Cabo a la opinión pública. pic.twitter.com/9mTY9yOtSB — Corte Constitucional (@CConstitucional) September 8, 2025

La magistrada arrancó expresando: “Respeto profundamente la libertad de expresión y tengo claro que quienes ejercemos un cargo público, estamos sometidos a un escrutinio mayor que el que corresponde a las demás personas. Sin embargo, como lo dice la Constitución, en materia de libertad de expresión hay una diferencia entre opinar e informar, pues la información debe ser veraz e imparcial”.

Sobre el episodio de su supuesta intervención en la elección del último magistrado, Cabo explicó que “nunca” ha hablado con magistrados de la Corte Suprema, quienes se encargaron de hacer la terna para elegir al último magistrado de la Constitucional, y tampoco con congresistas o integrantes del Gobierno para “promover o atacar alguna candidatura”.

“Tampoco he hecho publicación alguna o manifestación pública que pueda entenderse como intervención en dicha elección. Esa insinuación es una falsedad grave“, refiriéndose a la supuesta intervención que sugirió Vargas Lleras.

La magistrada le aclaró al país que su origen es académico y no tiene relación política o cerca con este o con ningún otro gobierno, reconociendo que durante su aspiración a la Corte Constitucional conoció a Carlos Camargo y Jaime Tobar (uno de los ternados), pero no conoce a María Patricia Balanta, la candidata que recibió todo el apoyo del Gobierno y fue derrotada.

Son los tres aspirantes a la Corte Constitucional: - María Patricia Balanta Medina. - Carlos Ernesto Camargo Assis. - Jaime Humberto Tobar Ordoñez | Foto: COLPRENSA

Pero la magistrada Natalia Ángel Cabo fue más allá y le respondió a Germán Vargas Lleras por las supuestas demoras que estaría teniendo en ciertos fallos para beneficiar al Gobierno.

“Esta afirmación es falsa. La secretaria de la Corte Constitucional expidió una certificación en la que indica con claridad que no he radicado un proyecto a Sala Plena fuera de tiempo y estos proyectos han sido decididos conforme a los términos establecido en el artículo 241 de la Constitución”, detalló la magistrada.