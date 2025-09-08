Suscribirse

Nación

Magistrada de la Corte Constitucional desmintió señalamientos de Germán Vargas Lleras sobre supuestos vínculos con el Gobierno

La polémica inició después de una publicación del exvicepresidente sobre la convulsionada elección de Carlos Camargo como nuevo integrante de ese alto tribunal.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 6:11 p. m.
No
La magistrada Natalia Ángel Cabo, integrante de la Corte Constitucional, y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. | Foto: No

La magistrada Natalia Ángel Cabo le salió al paso a los señalamientos que hizo en su contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, al vincularla con una supuesta “intervención” en la elección que hizo el Senado de la República sobre el nuevo integrante que llegó a la Corte Constitucional.

En su más reciente columna, el excandidato presidencial preguntó por qué había magistrado de esa Corte como la magistrada Natalia Ángel Cabo, interviniendo en la elección del nuevo integrante, pero la togada no se hizo esperar y a través de un comunicado rechazo los señalamientos.

La magistrada arrancó expresando: “Respeto profundamente la libertad de expresión y tengo claro que quienes ejercemos un cargo público, estamos sometidos a un escrutinio mayor que el que corresponde a las demás personas. Sin embargo, como lo dice la Constitución, en materia de libertad de expresión hay una diferencia entre opinar e informar, pues la información debe ser veraz e imparcial”.

Sobre el episodio de su supuesta intervención en la elección del último magistrado, Cabo explicó que “nunca” ha hablado con magistrados de la Corte Suprema, quienes se encargaron de hacer la terna para elegir al último magistrado de la Constitucional, y tampoco con congresistas o integrantes del Gobierno para “promover o atacar alguna candidatura”.

¿Cuáles serán LOS RETOS del nuevo magistrado de la Corte Constitucional? | El Debate

“Tampoco he hecho publicación alguna o manifestación pública que pueda entenderse como intervención en dicha elección. Esa insinuación es una falsedad grave“, refiriéndose a la supuesta intervención que sugirió Vargas Lleras.

La magistrada le aclaró al país que su origen es académico y no tiene relación política o cerca con este o con ningún otro gobierno, reconociendo que durante su aspiración a la Corte Constitucional conoció a Carlos Camargo y Jaime Tobar (uno de los ternados), pero no conoce a María Patricia Balanta, la candidata que recibió todo el apoyo del Gobierno y fue derrotada.

Son los tres aspirantes a la Corte Constitucional: - María Patricia Balanta Medina. - Carlos Ernesto Camargo Assis. - Jaime Humberto Tobar Ordoñez
Son los tres aspirantes a la Corte Constitucional: - María Patricia Balanta Medina. - Carlos Ernesto Camargo Assis. - Jaime Humberto Tobar Ordoñez | Foto: COLPRENSA

Pero la magistrada Natalia Ángel Cabo fue más allá y le respondió a Germán Vargas Lleras por las supuestas demoras que estaría teniendo en ciertos fallos para beneficiar al Gobierno.

“Esta afirmación es falsa. La secretaria de la Corte Constitucional expidió una certificación en la que indica con claridad que no he radicado un proyecto a Sala Plena fuera de tiempo y estos proyectos han sido decididos conforme a los términos establecido en el artículo 241 de la Constitución”, detalló la magistrada.

La integrante de la Corte Constitucional advirtió que los señalamientos del exvicepresidente en su contra continuarán, en medio de una campaña política que estaría buscando generar “un manto de duda sobre mi nombre, independencia y actuaciones”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Magistrada de la Corte Constitucional desmintió señalamientos de Germán Vargas Lleras sobre supuestos vínculos con el Gobierno

2. Lista oficial de países clasificados al Mundial de 2026: el último se metió tras gol agónico

3. Desarticulan red de explotación sexual en Europa: siete colombianos estarían implicados

4. Murió Juan Ortelli, reconocido periodista y exdirector de Rolling Stone, a los 43 años

5. “Hostigamiento y violencia de género”, la denuncia contra el abogado de Nicolás Petro, por ataques a Day Vásquez

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Corte ConstitucionalGermán Vargas LlerasNatalia Ángel CaboCorte Suprema de Justicia

Noticias Destacadas

No

Magistrada de la Corte Constitucional desmintió señalamientos de Germán Vargas Lleras sobre supuestos vínculos con el Gobierno

Redacción Semana
Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro, negó que se esté buscando asilo. La próxima semana habrá una nueva audiencia.

“Hostigamiento y violencia de género”, la denuncia contra el abogado de Nicolás Petro, por ataques a Day Vásquez

Redacción Semana
Golpe contra la extorsión en Bogotá: así fue el operativo en el que cayeron ocho delincuentes que eran el terror en tres localidades

Los falsos integrantes del frente 26 de las Farc que extorsionan a empresarios en La Calera: concejal denunció grave situación

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.