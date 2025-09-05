Justicia

Estos son los nueve magistrados de la Corte Constitucional: deberán tomar decisiones trascendentales en los próximos meses

Con la más reciente elección que efectuó el Senado, la Corte Constitucional terminó el ciclo de relevos por cumplimiento de periodos y la próxima elección será en 2028.

6 de septiembre de 2025, 4:25 a. m.