Justicia
Estos son los nueve magistrados de la Corte Constitucional: deberán tomar decisiones trascendentales en los próximos meses
Con la más reciente elección que efectuó el Senado, la Corte Constitucional terminó el ciclo de relevos por cumplimiento de periodos y la próxima elección será en 2028.
El 3 de septiembre de 2025 terminó el proceso de elecciones que tuvo que adelantar el Senado de magistrados de la Corte Constitucional por cuenta de la culminación de los periodos de Diana Fajardo, Cristina Pardo, José Fernando Reyes y Antonio José Lizarazo.
De esta manera, el alto tribunal no tendrá más modificaciones por lo menos en los próximos tres años, ya que el periodo de los magistrados es de ocho años. La elección más reciente fue la de Carlos Camargo, quien logró el respaldo de 62 legisladores para llegar a la corte y estar allí hasta 2033.
Estos nueve magistrados serán quienes estén en el alto tribunal durante el relevo en la Casa de Nariño que se dará el 7 de agosto de 2026, pero antes tendrán que tomar decisiones trascendentales, como la constitucionalidad de la reforma pensional.
Según sectores políticos, con la actual composición se garantiza un equilibrio ideológico en el alto tribunal y habrá tranquilidad al menos hasta 2028, cuando Jorge Enrique Ibáñez termine su periodo.
Carlos Camargo
Elegido el 3 de septiembre de 2025
Se posesionará antes de finalizar el mes
Elección con 62 votos
Paola Andrea Meneses Mosquera
Posesión: 13 de enero de 2021
Elección con 67 votos
Natalia Ángel Cobo
Posesión: 4 de abril de 2022
Elección con 57 votos
Jorge Enrique Ibáñez Najar
Posesión: 7 de octubre de 2020
Elección con 58 votos
Miguel Efraín Polo Rosero
Posesión: 15 de enero 2025
Elección con 57 votos
Vladimir Fernández
Posesión: 15 de diciembre de 2023
Elección con 88 votos
Héctor Carvajal
Posesión: 3 de julio de 2025
Elección con 66 votos
Lina Escobar
Posesión: 12 de junio de 2025
Elección con 92 votos
Juan Carlos Cortés
Posesión: 18 de octubre de 2022
Elección con 84 votos