Justicia

Estos son los nueve magistrados de la Corte Constitucional: deberán tomar decisiones trascendentales en los próximos meses

Con la más reciente elección que efectuó el Senado, la Corte Constitucional terminó el ciclo de relevos por cumplimiento de periodos y la próxima elección será en 2028.

Redacción Semana
6 de septiembre de 2025, 4:25 a. m.
ED 2252
Los magistrados de la Corte Constitucional. | Foto: SEMANA

El 3 de septiembre de 2025 terminó el proceso de elecciones que tuvo que adelantar el Senado de magistrados de la Corte Constitucional por cuenta de la culminación de los periodos de Diana Fajardo, Cristina Pardo, José Fernando Reyes y Antonio José Lizarazo.

Contexto: Elección del magistrado de la Corte Constitucional: “No sé por qué se apropió el Pacto Histórico de la candidatura de María Patricia Balanta”

De esta manera, el alto tribunal no tendrá más modificaciones por lo menos en los próximos tres años, ya que el periodo de los magistrados es de ocho años. La elección más reciente fue la de Carlos Camargo, quien logró el respaldo de 62 legisladores para llegar a la corte y estar allí hasta 2033.

La Corte Constitucional tiene decisiones trascendentales para los próximos meses. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Estos nueve magistrados serán quienes estén en el alto tribunal durante el relevo en la Casa de Nariño que se dará el 7 de agosto de 2026, pero antes tendrán que tomar decisiones trascendentales, como la constitucionalidad de la reforma pensional.

Según sectores políticos, con la actual composición se garantiza un equilibrio ideológico en el alto tribunal y habrá tranquilidad al menos hasta 2028, cuando Jorge Enrique Ibáñez termine su periodo.

| Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Carlos Camargo

Elegido el 3 de septiembre de 2025

Se posesionará antes de finalizar el mes

Elección con 62 votos

Contexto: Carlos Camargo: exmagistrado del CNE, exdefensor del Pueblo y nuevo integrante de la Corte Constitucional
Paola Andrea Meneses Mosquera. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Paola Andrea Meneses Mosquera

Posesión: 13 de enero de 2021

Elección con 67 votos

Natalia Ángel Cobo. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Natalia Ángel Cobo

Posesión: 4 de abril de 2022

Elección con 57 votos

Jorge Enrique Ibáñez Najar. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Jorge Enrique Ibáñez Najar

Posesión: 7 de octubre de 2020

Elección con 58 votos

Miguel Efraín Polo Rosero. | Foto: JUAN DIEGO CANO

Miguel Efraín Polo Rosero

Posesión: 15 de enero 2025

Elección con 57 votos

Vladimir Fernández. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Vladimir Fernández

Posesión: 15 de diciembre de 2023

Elección con 88 votos

Héctor Carvajal. | Foto: COLPRENSA ©

Héctor Carvajal

Posesión: 3 de julio de 2025

Elección con 66 votos

Lina Escobar. | Foto: COLPRENSA ©

Lina Escobar

Posesión: 12 de junio de 2025

Elección con 92 votos

Juan Carlos Cortés. | Foto: NELSON CÁRDENAS

Juan Carlos Cortés

Posesión: 18 de octubre de 2022

Elección con 84 votos

