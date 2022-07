“Mamertería, no; siempre por la derechita”: el abrazo de Marbelle y María Fernanda Cabal en la serenata a Álvaro Uribe

En la serenata que le dio Marbelle al expresidente Uribe, los miembros del Centro Democrático vivieron momentos de mucha felicidad. En Twitter, la congresista María Fernanda Cabal publicó su emotivo abrazo con la cantante.

“¡Por fin! ¡Qué dicha tenerte!... No progresismo, no mamertería, firmeza con este país”, le dice la congresista. A lo cual Marbelle contesta: “Mamertería, no; siempre por la derechita”.

Por fin me encontré con una de las mujeres más valiosas de Colombia, gran artista, orgullo nacional y la voz más hermosa.



Siempre por la derecha, ¿cierto @Marbelle30? pic.twitter.com/KAkgmpSOmc — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 19, 2022

Durante el cumpleaños, Marbelle le cantó a Álvaro Uribe con emoción la canción Amor eterno.

“Esto es un amor que uno le puede transmitir a alguien que uno no conoce, pero que lo siente como padre. Y a pesar del orgullo de tener el país que tengo, creo que parte del gran amor ha sido por usted, señor. Gracias, porque si pudiera de forma vitalicia darle mi apoyo, aquí estoy señor”, le dijo Marbelle.

“Aquí solamente está una colombiana que ha podido hacer su sueño realidad, en mi propio país, cayéndome y levantándome muchas veces. Y ese es el piso que tengo, pero como mujer puedo decir que me he caído y levantado muchas veces. Y ese es el piso que tengo para decir lo que no quiero para mi país, ojalá no tenga que abandonar mi país, pero si lo hago, lo haré con la fe de que usted va a estar ahí, y muchos de ustedes. No nos abandonen, que este es el momento en que más los necesitamos”, agregó.

El expresidente no se quedó corto en su respuesta y le declamó un fragmento de un poema de Pablo Neruda.

“Amor mío, si muero y tú no mueres,

no demos al dolor más territorio

amor mío, si mueres y no muero, no hay extensión como la que vivimos.

Polvo en el trigo, arena en las arenas

el tiempo, el agua errante, el viento vago nos llevó como grano navegante.

Pudimos no encontrarnos en el tiempo.

Esta pradera en que nos encontramos, oh pequeño infinito, devolvemos.

Pero este amor, amor, no ha terminado, y así como no tuvo nacimiento no tiene muerte, es como un largo río, solo cambia de tierras y de orillas”.

La reunión se realizó en el Hotel Hilton Garden Inn. La bancada del Centro Democrático analizaba el papel del partido frente al gobierno de Gustavo Petro. Y aprovecharon que se reunían todos para darle una sorpresa al expresidente.