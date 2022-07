En video: el ‘amor eterno’ que le cantó a todo pulmón Marbelle al expresidente Uribe

Durante la reunión de bancada del Centro Democrático le celebraron el cumpleaños al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien festeja sus 70 años de vida. En el evento estuvo presente la cantante Marbelle, quien le expresó su admiración a uno de los políticos más influyentes de Colombia.

En este evento, que se llevó a cabo en el Hotel Hilton Garden Inn, la bancada analizaba el papel del partido frente al gobierno de Gustavo Petro.

“Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor”, fue el fragmento que cantó de Pa’ todo el año, de Lucha Villa y José Alfredo Jiménez.

Marbelle continuó con Con todo y mi tristeza y Amor eterno, de Juan Gabriel, a lo que el exmandatario tomó la palabra y le respondió con un poema de Pablo Neruda y Pedro Guerra: “Si yo muero, tú no mueres, si tú mueres, yo no muero. No demos al dolor más territorio. No hay estación como esta que vivimos. Polvo en el trigo, arena en las arenas, el agua errante, el vago viento nos llevó como gran caminante navegante, y pudimos no encontrarnos en el tiempo. Esta parcela en que vivimos, hoy finito devolvemos, pero este amor, amor, así como no tuvo nacimiento, no tuvo fin, es como un largo río, que solo cambia de besos y de orillas”.

A esto le respondió la artista, quien demostró su admiración por el líder del Centro Democrático: “Esto es un amor que uno le puede transmitir a alguien que uno no conoce, pero que lo siente como padre. Y a pesar del orgullo de tener el país que tengo, creo que parte del gran amor ha sido por usted, señor. Gracias, porque si pudiera de forma vitalicia darle mi apoyo, aquí estoy señor”.

“Aquí solamente está una colombiana que ha podido hacer su sueño realidad, en mi propio país, cayéndome y levantándome muchas veces. Y ese es el piso que tengo, pero como mujer puedo decir que me he caído y levantado muchas veces. Y ese es el piso que tengo para decir lo que no quiero para mi país, ojalá no tenga que abandonar mi país, pero si lo hago, lo haré con la fe de que usted va a estar ahí, y muchos de ustedes, no nos abandonen, que este es el momento en que más los necesitamos”, agregó.

A lo que Uribe contestó nuevamente con un poema, esta vez de Santiago Vélez Escobar: “Hace tiempo señor, que estoy queriendo con todo el corazón a una mujer, hace tiempo que en él está viviendo, y no me quiere pagar el alquiler. A la ingrata di mis ilusiones, a cambio de su amor se lo alquilé; la cuenta me negó mil ocasiones y hoy que ante ti la demandé”.

El expresidente cumplió los 70 años el pasado 4 de julio, pero desde el partido se los celebraron este lunes, en un evento que reunió a cerca de 80 personas.

Uribe ha sido uno de los políticos más influyentes del país en las últimas décadas, pues se desempeñó como presidente entre 2002 y 2008. Posteriormente, para 2014 fue elegido senador de la República en la lista cerrada del Centro Democrático y para 2018 se convirtió en el senador más votado en la historia de Colombia.

Las polémicas de Marbelle

La voz de Maureen Belky Ramírez Cardona, conocida como Marbelle, se perfila como una de las principales antagonistas del gobierno de Gustavo Petro. La artista se bajó de los escenarios en 2021 y se subió a Twitter a lanzar las “perlas finas” contra todo lo que tiene el sello de la izquierda. En la reciente jornada electoral sus polémicos comentarios generaron estruendos en las filas del Pacto Histórico.

El nombre de la cantante caleña ha estado vinculado a la política colombiana en dos períodos de la historia reciente. La primera aparición fue en los pasillos del gobierno que lideró Andrés Pastrana Arango, cuando hizo pública la relación sentimental con el jefe de seguridad del mandatario, el coronel Royne Chávez.

Un evento oficial de la Presidencia detonó el noviazgo: la “reina de la música tecnocarrilera” llegó en enero de 1999 a San Vicente del Caguán a darle apertura a las mesas de negociación del fallido acuerdo de paz que el Estado pretendió alcanzar con la extinta guerrilla de las Farc.

El amorío que empezó a caminar no contó con el respaldo de la madre de Marbelle, María Isbeth Cardona Restrepo. Ella fue la sombra de la cantante hasta 2002 cuando falleció luego de practicarse una lipoescultura.

Varios años de disgustos con la mujer que impulsó su carrera artística tuvieron que pasar para conseguir el visto bueno del uniformado al interior de su casa. Pronto vino el matrimonio que estuvo apadrinado por la entonces familia presidencial y, tiempo después, llegó su primera hija: Rafaella Chávez.

Más tarde consiguieron los problemas. Un caso de corrupción por enriquecimiento ilícito que protagonizó su esposo comenzó a hacer tambalear la relación. En un tramo de la investigación, las pruebas salpicaron a la artista, pero la Fiscalía General de la Nación la libró de responsabilidades.

Cosa contraria ocurrió con el coronel, que estuvo en la cárcel pagando dos condenas que sumaron 60 meses por construir un edificio en Bogotá con recursos que no pudo justificar. Trató de bajarle el nivel a la dificultad con un documento de notaría que falsificó. Todas las faltas las pagó en el penal de La Picota.

Siete años más adelante terminaron la relación en un escándalo por supuestos maltratos físicos. En varias entrevistas Marbelle asumió que el divorcio les dio mucho dolor, pero tuvo su curso en los mejores términos por el bienestar de la menor.

De ahí en adelante siguió inflando la imagen de Marbelle en el mundo con canciones que plasman los caminos de una relación. En la lista figuran Adicta al dolor, Días nublados, Puede cambiar, La confesión y Ya te olvidé. Sus interpretaciones la llevaron a ser jurado de un famoso reality show de música y presentadora en varios programas. Su más reciente aparición en las pantallas fue como participante de MasterChef Celebrity.