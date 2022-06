Darcy Quinn afirma que Marbelle es la líder de la oposición a Petro; la cantante respondió

Darcy Quinn, que es una de las periodistas más reconocidas de Colombia, sorprendió este jueves a todos sus seguidores y aseguró que actualmente Marbelle es la principal líder de la oposición en el país.

Mediante su cuenta personal de Twitter, la comunicadora criticó los respaldos que ha recibido en los últimos días Gustavo Petro y señaló que la cantante de música popular es la única quien se ha parado en la raya, mostrándose firme con sus convicciones.

“Lo dije al aire y lo pongo por aquí. La oposición en estos momentos en este país la ejerce Marbelle”, fue el mensaje que escribió para acompañar la publicación, la cual se hizo viral rápidamente.

La presentadora, de igual manera, manifestó en La FM que es normal que se presenten este tipo de alianzas antes de la posesión del nuevo Jefe de Estado. Sin embargo, puntualizó que le preocupa que no haya una oposición clara.

“Eso siempre pasa en todos los gobiernos, todos empiezan de muy amiguis y después terminan por el camino dándose. No hay mermelada suficiente para estar sin oposición”, indicó inicialmente.

Lo dije al aire y lo pongo por aqui: la oposición en estos momentos en este país la ejerce @Marbelle30 — Darcy Quinn (@darcyquinnr) June 30, 2022

Luego, Quinn añadió: “Me parece terrible. Hoy en día la oposición es Marbelle, ella es la única que no acepta el café, el tinto y los manda para ya saben dónde. Uno se pone a ver y es la única oposición”.

La reconocida periodista aprovechó finalmente el momento para reiterar que una oposición sana en un país como Colombia es fundamental para mantener la democracia y las libertades.

El fin de semana pasado algunos senadores del partido Conservador anunciaron que tomaron la decisión de no ser parte de la oposición durante el próximo período legislativo, uniéndose así al partido Liberal y al Partido de la U, quienes confirmaron que harán parte del acuerdo nacional.

Ante las declaraciones de la comunicadora, la artista vallecaucana recibió cientos de comentarios en las redes sociales y muchos internautas señalaron que solo falta que se reúna con Petro. No obstante, enfatizó que eso nunca pasará.

Cabe recordar que la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ fue una de las personalidades que más cuestionó al candidato del Pacto Histórico durante la contienda electoral,

Gustavo Petro, por su parte, rompió el silencio recientemente en la emisora Tropicana y reveló por qué la cantante de música popular lo “odia tanto”. Además, indicó que hay una investigación de por medio.

A pesar de que no entregó mayores detalles y cerró el tema rápidamente, el líder de la Colombia Humana insinuó que sus diferencias con la artista vallecaucana estarían relacionadas con un tema de compra de votos, práctica bastante cuestionada en el país.

“Para encontrarlo en Google hay que hacer una investigación detallada, uniendo unas piezas con otras. Tiene que ver con una investigación policial que viene de atrás”, precisó el cordobés.

El exalcalde de Bogotá también manifestó en la emisora que nunca ha asistido a un concierto de la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ y puntualizó que no le gusta su música. “La verdad, nunca he ido a un concierto de Marbelle, no me gusta su música. Un día voy a contar detalladamente por qué ella me odia tanto”, concluyó.