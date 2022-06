Marbelle no oculta su tristeza y reacciona ante el triunfo de Gustavo Petro en elecciones

Marbelle, que ha estado muy activa en las diferentes redes sociales, fue una de las primeras personalidades de la farándula nacional que reaccionó ante el triunfo en las elecciones presidenciales de Gustavo Petro, presidente electo por el Pacto Histórico.

Mediante una publicación en Twitter, la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ no pudo ocultar su tristeza por los resultados de los comicios y le pidió a Dios que proteja al país, que tendrá por primera vez un presidente de centroizquierda.

La artista, sin embargo, no desaprovechó la ocasión para volverse a despachar en contra del líder de la Colombia Humana. Igualmente, les respondió a algunos internautas que la ofendieron.

“Dios te guarde, Colombia. Tranquilos, yo les dejo todo el cacas para ustedes”, fue el mensaje que escribió la vallecaucana para acompañar el trino, que recibió cientos de mensajes.

Dios te guarde Colombia 🇨🇴 🤐 — MARBELLE (@Marbelle30) June 19, 2022

Tranquilos yo les dejo todo el cacas para ustedes 🤣 — MARBELLE (@Marbelle30) June 19, 2022

Cabe mencionar que la cantante de música popular fue una de las personas que más cuestionó al candidato del Pacto Histórico durante la contienda electoral; incluso, este domingo –19 de junio–, aseguró que este sería la muerte del país.

“¡Bueno, amigos, a votar! Recordemos la frase que entonamos desde niños con la mano en el pecho: ‘LA LIBERTAD SUBLIME’. Petro es la muerte de Colombia, ojalá hoy no asesinemos su libertad”, indicó inicialmente.

Luego, Marbelle agregó: “Estos días que pasaron entre la primera y la segunda vuelta nos sirvieron para ver cómo la carroza de ‘Petricienta’ se convertía en calabaza, sus lacayos en ratas, sus vestidos caros en harapos y la zapatilla de cristal se la prueban todos, menos él”.

La vallecaucana, de igual manera, se convirtió en tendencia en las distintas redes sociales debido a que muchos internautas le están preguntando si va a ir de Colombia.

Ante estos comentarios, la reconocida artista no se ha pronunciado hasta el momento. Sin embargo, hace unos días en su cuenta personal de Twitter aseguró que no tenía pensado abandonar el país, como se ha especulado.

“Te reportaron mal, amor, como todo lo de ustedes. Le repito que cuándo quiera nos vemos, ¡malparido!”, señaló la exjurado del ‘Factor X’, tras un fuerte cruce de palabras con el influenciador Levy Rincón.

Por otro lado, Gustavo Petro rompió el silencio recientemente en la emisora Tropicana y reveló por qué la cantante de música popular lo “odia tanto”. Además, indicó que hay una investigación de por medio.

“Para encontrarlo en Google hay que hacer una investigación detallada, uniendo unas piezas con otras. Tiene que ver con una investigación policial que viene de atrás”, precisó.

El exalcalde de Bogotá también manifestó en la emisora que nunca ha asistido a un concierto de la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ y puntualizó que no le gusta su música.

A pesar de que no entregó mayores detalles y cerró el tema rápidamente, el candidato presidencial del Pacto Histórico insinuó que sus diferencias con la artista vallecaucana estarían relacionadas con un tema de compra de votos, práctica bastante cuestionada en el país.

“La verdad, nunca he ido a un concierto de Marbelle, no me gusta su música. Un día voy a contar detalladamente por qué ella me odia tanto”, concluyó.