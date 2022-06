El mensaje del empresario Mario Hernández al presidente electo Gustavo Petro

El empresario Mario Hernández le envió un mensaje de reconciliación al senador Gustavo Petro, nuevo presidente electo de los colombianos, luego de que se impusiera en la contienda definitiva de este 19 de junio de 2022. Hernández, uno de los industriales más críticos del senador, con apoyo manifiesto al exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez y luego, cuando este no obtuvo el respaldo de la mayoría del electorado en las elecciones del 29 de mayo, entró a apoyar al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, le envió un mensaje.

Vea la transmisión especial de SEMANA:

“Petro presidente de Colombia, miraremos resultados en beneficio del país y la comunidad. Tiene la gran oportunidad de construir un país nuevo”, fue el mensaje del empresario Mario Hernández.

Petro presidente de Colombia, miraremos resultados en beneficio del país y la comunidad. Tiene la gran oportunidad de construir un país nuevo. — Mario Hernandez (@marioherzam) June 19, 2022

“Yo pienso en Colombia, mi país y en su gente, tenemos que trabajar por construir un mejor país para todos. Esto es un compromiso no solo de los políticos, es de cada uno de nosotros. Cuenten conmigo”, agregó el empresario.

Yo pienso en Colombia mi país y en su gente, tenemos que trabajar por construir un mejor país para todos. Esto es un compromiso no solo de los políticos, es de cada uno de nosotros. Cuenten conmigo. 🇨🇴 — Mario Hernandez (@marioherzam) June 19, 2022

Previo al resultado de las elecciones, en las cuales Petro obtuvo más de 11 millones de votos, frente a los más de 10 millones que obtuvo Rodolfo Hernández, el empresario fue muy crítico del ahora presidente electo de los colombianos. “Mi pronóstico de votación para el 19 de junio: Petro 7 millones y Rodolfo 14 millones. Total 21 millones. Gana la democracia, izquierda a trabajar”, dijo el empresario en su cuenta de Twitter, la misma red desde la cual sacó su mensaje conciliador ahora que se conocen los resultados.

“En este momento no estamos para hacer favores (…) y hay que evitar caer en la izquierda”, mencionó Hernández en una conversación que sostuvo con Vicky en SEMANA. “Y uno nace empeloto y se va empeloto, entonces construyamos país, seamos mejores con cada uno y verá que mejoramos esta sociedad”, dijo en aquel momento.

El empresario también sostuvo un agitado debate con los petristas luego de unas declaraciones contra Sofía Petro, hija del ahora presidente electo Gustavo Petro. “Si crías a un hijo que está en contra de las instituciones, que quieren que les regalen, que no quieren trabajar, que no quieren producir, ¿de quién es la culpa? De los papás”, señaló el empresario.

“Salgamos a votar a ver qué va a pasar y démosle para adelante (...) Si no estudian, si no son buena gente, ¿de quién es la culpa? De los papás. Y ese es el problema”, agregó el empresario Mario Hernández. Al empresario se le consultó si una aseveración de esa naturaleza no es injusta con padres que tienen hijos profesionales, bien formados y simplemente encontraron que ellos no piensan igual, que tienen formado su propio criterio. “Pues si están felices con lo que construyeron, bueno. Uno tiene que oír lo que dice la gente, miren a ver. No los estamos obligando ni los estamos maltratando, miren a ver y si sienten que triunfaron como padres, sigan adelante, felicitaciones”, puntualizó sobre el tema.

“Estamos en crisis. Entra Petro con las soluciones que él propone y el país se va a desbarajustar. Esa transformación Petro no la va a hacer, él va a a gobernar por decreto y a llevar al país a una crisis social que llevará al país a una agitación, que va a poner en riesgo, en jaque, si quiere, a Gustavo Petro. Él va a buscar responsables y va a ser una responsabilidad de división. Para poder salir de esa crisis se va a necesitar una acción política y será decirles a los colombianos un estado de sitio o mayores poderes para el presidente”, aseguró.

Gustavo Petro, nuevo presidente de los colombianos, comenzó su familia en medio de las ideas de una revolución. Son muy unidos, viven sencillo y aman a su papá sobre todas las cosas (Los Petro, la familia presidencial).