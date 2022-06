“Votamos contra ellos”: Iván Mejía, molesto con Petro por nuevos aliados; pide que cumpla

El reconocido periodista admitió que no le gusta cómo están manejando algunas cosas dentro del Pacto Histórico.

Carlos Andrés Trujillo, uno de los principales líderes del Partido Conservador, anunció este fin de semana que algunos senadores de ese movimiento político tomaron la decisión de no ser parte de la oposición durante el próximo período legislativo.

Mediante un video publicado en Twitter, el congresista puntualizó que respaldarán la agenda del próximo mandato. Asimismo, indicó que formarán parte del acuerdo nacional convocado por Gustavo Petro, presidente electo.

“Hemos decidido no ser oposición al gobierno electo de Gustavo Petro. Respaldaremos la agenda legislativa que se proponga, apegados a la Constitución de 1991, y teniendo como premisa el respeto por la propiedad privada y las libertades individuales”, precisó Trujillo.

Pese a que nunca ha negado la afinidad que tiene con muchas de sus posturas, el periodista Iván Mejía no pudo ocultar su molestia con este anuncio y criticó fuertemente al líder de la Colombia Humana, quien asistió este martes a la lectura del informe de la Comisión de la Verdad.

El vallecaucano, de igual manera, aprovechó el momento para reclamarle al nuevo jefe de Estado por los respaldos que ha recibido en los últimos días y aseguró que millones de ciudadanos no votaron por él para que se uniera a los “mismos políticos” de siempre.

“Estoy muy preocupado. Ya llegaron los liberales de César Gaviria, los godos de Varguill (sic) y los de La U. Hacen cola Uribe y los del Centro Democrático. ¿No votamos contra ellos, presidente Petro? Una cosa es un pacto y otra una repartija”, precisó Mejía en Twitter.

Trino Iván Mejía - Foto: Twitter: Iván Mejía

El experimentado comentarista, que se encuentra en la actualidad retirado de los medios de comunicación tradicionales, señaló finalmente que espera que el cordobés cumpla lo que prometió durante la campaña electoral.

Esta no es la primera vez que el periodista lanza un mensaje de ese calibre en esa red social, puesto que hace unas semanas le mandó una fuerte pulla al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Incluso, se burló de Marbelle luego de los comicios del 19 de junio.

“Por favor, ¿alguien sabe el vuelo de Marbelle a qué hora es?”, manifestó el vallecaucano, con respecto a la supuesta salida del país de la cantante de música popular.

Tras la popularidad que tuvo el trino, el mismo comunicador publicó un video de la artista, cuando protagonizó su bionovela en el canal RCN, en el que aparece en una escena llorando y empacando una maleta, haciendo referencia de manera irónica a su comentario de dejar Colombia.

Iván Mejía se retiró oficialmente de los distintos medios de comunicación a finales de 2018. No obstante, sus seguidores le piden constantemente que vuelva al ruedo debido a que aseguran que hacen mucha falta sus comentarios críticos y frenteros.

Javier Hernández Bonnet, director del Gol Caracol (Caracol Televisión), afirmó hace unos meses en Blu Radio que el experimentado periodista podría volver a los micrófonos próximamente.

“Iván me dijo que no le interesa volver a ningún medio de comunicación convencional. Me dijo que está en un proyecto personal con su hijo Iván Andrés, que es publicista”, enfatizó Hernández Bonnet, quien además indicó que la idea de Mejía es tener su propio espacio para analizar todos los temas relacionados con el fútbol.