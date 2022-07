Confidenciales En video | El poema de Neruda con el que el expresidente Uribe respondió a la serenata de Marbelle

Álvaro Uribe cumplió años el pasado 4 de julio. No se trataba de una celebración cualquiera. El expresidente llegó al séptimo piso. La celebración, sin embargo, se postergó unos días, pero se hizo de qué manera.

En redes sociales, los congresistas del Centro Democrático compartieron videos del momento en que Marbelle le cantó a todo pulmón una serenata de cumpleaños. La cantante interpretó la canción Amor eterno.

La fiesta fue en el hotel Hilton Garden Inn. La colectividad aprovechó la reunión de bancada donde analizarán el papel del Centro Democrático frente al gobierno de Gustavo Petro. Además, aprovecharon la ocasión para invitar a Marbelle, quien aceptó de inmediato. Más o menos 80 personas asistieron.

Una vez Marbelle terminó de cantar, el expresidente interpretó un poema que forma parte de los 100 sonetos de amor de Pablo Neruda.

“Amor mío, si muero y tú no mueres,

no demos al dolor más territorio:

amor mío, si mueres y no muero,

no hay extensión como la que vivimos.

Polvo en el trigo, arena en las arenas

el tiempo, el agua errante, el viento vago nos llevó como grano navegante.

Pudimos no encontrarnos en el tiempo.

Esta pradera en que nos encontramos, oh pequeño infinito, devolvemos.

Pero este amor, amor, no ha terminado, y así como no tuvo nacimiento no tiene muerte, es como un largo río, solo cambia de tierras y de labios”.