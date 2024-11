Marelbys Meza cuenta detalles de su trabajo atendiendo a Gustavo Petro: “Él sabe que lo atendí amorosamente. Él es un poquito terco”

Pese a las dificultades que ha vivido por su decisión de denunciar los abusos de los que fue objeto por parte de funcionarios del Gobierno, la exniñera Marelbys Mesa no está molesta con el presidente Gustavo Petro, a quien además respaldó durante su campaña presidencial.

En entrevista con SEMANA, la mujer se refirió en extenso al suceso que la llevó a ser investigada de manera irregular por la desaparición de un maletín con dinero que pertenecía a la actual jefa del Dapre, Laura Sarabia, quien en ese momento era su empleadora. Por este hecho, del que Mesa se declara inocente, fue sometida al polígrafo, a seguimientos, interceptaciones y amenazas, que incluso la llevaron a un programa de protección de testigos, del cual se retiró recientemente al no sentirse adecuadamente resguardada.

Marelbys Meza le contó a SEMANA su viacrucis tras ser acusada de robar una maleta a Laura Sarabia. | Foto: Montaje Semana

Al preguntarle si considera que el presidente Petro protegió a Laura Sarabia en todo este proceso, la exniñera dijo que sí, dado que en ese momento la funcionaria era su mano derecha. “Aquí yo soy también una mujer maltratada, soy una víctima, me quedé sin trabajo, a ella la apartaron del cargo un rato, pero la volvieron a nombrar. Me quedé sin trabajo, sin dónde vivir, estoy prácticamente en la calle, no tengo dónde vivir y ella nada, ni siquiera dice “oiga, venga, hablemos”, aseguró en su relato.

Por este motivo, considera que el presidente no está cumpliendo con lo que prometió en campaña. Recuerda que la persona que conoció, “don Gustavo”, era de sueños y de proyectos. “Yo les decía a mis familiares, amigos y a todos que votaran por él porque veíamos que era el cambio y toda la cosa (…) Él era una persona que escuchaba y yo le decía: “Váyase por las madres cabeza de hogar, porque hay muchas mujeres que son olvidadas, a quienes les toca salir a trabajar y llegar a la casa a seguir trabajando, atender a sus niños y a veces ni siquiera el salario les alcanza”.

Marelbys Meza fue acusada del robo, le hicieron una prueba de polígrafo arbitraria y le interceptaron las comunicaciones. | Foto: juan carlos sierra-semana

Su decepción también se origina en que cuando salió del programa de Protección, escuchó al mandatario decir en redes sociales que el Gobierno la iban a cuidar. “O sea, a ver, Caperucita Roja dejándose cuidar del lobo feroz”. No obstante, fue enfática en asegurar que no tiene nada en contra del presidente, “porque él sabe que lo atendí amorosamente, lo más de bien, a él no tengo nada que decirle, solamente agradecerle y no más”.

“Que escuche”

Marelbys Meza utilizó su diálogo con este medio para enviar un mensaje al presidente Petro. Le recomendó ser más receptivo: “Porque él es un poquito terco. Hay que saber escuchar. Lo único que le pido es que, si puede ayudarme con una vivienda, se lo agradecería, mijito, porque —la verdad— no tengo dónde vivir”.

De la misma manera, dijo que no solo conoció al primer mandatario, sino también a su hijo Nicolás Petro, de quien dijo es “un muchacho muy educadito, respetuoso”. Sin embargo, anotó que este viaja pese a no estar trabajando, se preguntó cómo se ha sostenido el hijo del presidente. “Hay personas que de verdad han robado cualquier cantidad de dinero, y yo aquí no debo absolutamente nada, no me he robado ni un peso”, puntualizó.

La entrevista que le hicieron a la niñera Marelbys Meza en la casa de Laura Sarabia, cuando se supo del hurto, habría sido modificada por órdenes de superiores. | Foto: juan carlos sierra-semana / Presidencia