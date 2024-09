María Fernanda Cabal arremete contra Petro y asegura que ella sí está buscando soluciones para los transportadores del paro camionero

En este contexto, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, intensificó sus críticas hacia el presidente Gustavo Petro. Cabal causó al mandatario de los colombianos de no abordar adecuadamente la crisis y de utilizar en el pasado el conflicto para fines políticos , en lugar de buscar soluciones efectivas para el sector transportador.

En una declaración contundente a través de su cuenta de X, Cabal dijo: “ Mientras yo me reúno con el presidente de Fedetranscarga para hablar de país, buscar alternativas para el sector y apoyar el gremio camionero, usted lo hizo para llevarse unos votos mediante el engaño populista. ¿Entiende la diferencia, Gustavo?”.

Mientras yo me reúno con el presidente de Fedetranscarga para hablar de país, buscar alternativas para el sector y apoyar el gremio camionero, usted lo hizo para llevarse unos votos mediante el engaño populista. ¿Entiende la diferencia Gustavo? @petrogustavo pic.twitter.com/r31UZzHuvp

Cabe mencionar que, en la noche del martes, 3 de septiembre, la ministra de Transporte, María Constanza García, se reunió con los representantes del gremio de transportadores con la esperanza de alcanzar un acuerdo que pusiera fin a las movilizaciones. Sin embargo, las negociaciones no lograron resolver el conflicto.

Durante la reunión, García comunicó a los camioneros que el gobierno no estaba dispuesto a derogar el decreto que estableció el incremento del precio del diésel. A pesar de que se planteó la posibilidad de no aplicar nuevos aumentos en el corto plazo, la falta de disposición para revertir el aumento actual generó descontento entre los transportadores. La ministra enfatizó que el gobierno mantiene su postura sobre la necesidad de este ajuste y, por ende, no se alcanzó un acuerdo que permitiera levantar el paro.