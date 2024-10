María Fernanda Cabal lanza pulla contra Claudia López: “La candidata de Petro”

“El CNE no puede investigar y mucho menos formularle cargos al Presidente de la República. Hacerlo es una extralimitación de funciones de un organismo político y politizado. El Presidente debe defenderse en derecho. Hay un país que necesita seguridad, empleo, agua, energía, estabilidad y dirección. Los colombianos que viven el agobio diario de las dificultades no pueden además vivir en la zozobra de las peleas intestinas de los políticos y sus ambiciones, sus grandilocuencias para sus respectivas galerías, mientras el país de verdad, el de la gente, se desbarata . ¡Respeten a la gente! Trabajen y dejen trabajar”, fue el mensaje de la exalcaldesa de Bogotá en X, el pasado martes.

Tras la decisión del CNE, las reacciones a favor y en contra de Petro no se hicieron esperar. Entre estas, del director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien aprovechó para lanzar una advertencia.

“CNE no investigó a Duque por la ñeñepolítica. No investigó a Santos por Odebrecht. Investigan a Petro sin tener las facultades. Eso se llama golpe de Estado. No dejaremos que se roben en los escritorios lo que perdieron en los territorios y en las urnas. RT los #FirmesConPetro”, dijo Bolívar a través de X.