Custodiada por un robusto esquema de la Policía Nacional, regresó la congresista Martha Peralta, del Pacto Histórico, a la Corte Suprema de Justicia para continuar con la indagatoria que avanza en su contra por el escándalo de corrupción en la UNGRD.
Nación
Martha Peralta regresó a su indagatoria en la Corte por el caso UNGRD, custodiada por un robusto esquema de la Policía
La Sala de Instrucción ordenó la detención de la congresista por posible riesgo de que no compareciera.
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19 de junio de 2026 a las 8:45 a. m.
La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, fue detenida por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA