Megaoperativo en 11 cárceles del país contra la extorsión: implicados podrían terminar extraditados también por narcotráfico

SEMANA conoció que algunos de los involucrados en extorsión, además, estarrían involucrados en hechos de narcotráfico, por lo que no se descarta su extradición hacia Estados Unidos. | Foto: Cortesía

Guardias del Inpec no tendrían garantías y el MinJusticia les pidió “autoprotección”

Ante esto, la ministra de Justicia señaló: “El problema de las amenazas y persecuciones no es nuevo. Desde hace años he dialogado con los sindicatos, y junto con la Policía estamos trabajando para identificar las causas y tomar medidas. Aunque no debemos subestimar esta problemática, necesitamos esperar los resultados de las investigaciones”.