M.F.: No. Todas las visitas oficiales que he llevado a cabo desde junio de 2014 tienen un componente de diagnóstico y de evaluación de la situación de los defensores y defensoras. Eso hice durante las otras nueve visitas oficiales que realicé en el transcurso de mi mandato como relator especial. En cada una de ellas formulo las mismas preguntas acerca del entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos. En el caso de Colombia, Iván Duque llevaba cuatro meses en el poder, no se trataba de llegar y decir que su gobierno lo hacía todo mal. Quería entender cuál era la situación y proponerle herramientas concretas para el futuro. Inicialmente el Gobierno facilitó el acceso a todos los territorios que queríamos recorrer, hablé con ministros e instituciones estatales con las que hubo una excelente discusión. Es decir, me abrieron las puertas para hacerme una imagen clara de la situación.

SEMANA: Entonces, ¿por qué no hizo la visita oficial en 2019?

M.F.: Por más que intenté e intenté, no fue posible. Le escribí cartas al Gobierno, me reuní con el embajador en Ginebra, pero nada resultó. Incluso, sostuve largas reuniones con el asesor del presidente (hoy fiscal) Francisco Barbosa en París y Ginebra. Nada de esto sirvió. En una de ellas él me aseguró que el Gobierno estaba tratando de poner en práctica mis recomendaciones.

SEMANA: Entonces, ¿Francisco Barbosa está detrás del desaire?

M.F.: No sabría decirle. Yo me contacté con el cónsul y me reuní con Francisco Barbosa, quien había sido mi principal enlace para la visita oficial. Él fue solidario y dijo que hablaría con el Gobierno. Sin embargo, no pudo hacer mucho y me pidió que me entendiera con la embajada. Allá fue donde me dijeron que no me invitarían. Eso ocurrió en el transcurso del año pasado.



SEMANA: Antes de que concluyera su primer visita, ¿usted sintió que la relación con el Gobierno se había deteriorado?

M.F.: No y por eso mi sorpresa. El último día de mi visita tuve una reunión de una hora y media con el presidente y su gabinete. Allí hablamos de lo que encontré y mis recomendaciones. Yo sentía que todo había sido bien recibido. Duque me dio las gracias e incluso me pidió que hiciera una conferencia de prensa con él, para difundir la información. Eso se hizo en la sala de prensa, fue breve pero clara y él se comprometió a implementar las recomendaciones para proteger a los defensores de derechos humanos.