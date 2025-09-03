Nación
Mindefensa inició proceso por incumplimiento de contrato a empresa que realiza mantenimiento a helicópteros MI-17
Vertol System Compra y debe ser sancionada, según el Ministerio de Defensa.
De manera sorpresiva, el Ministerio de Defensa anunció que se inició un proceso sancionatorio en contra de una empresa que fue contratada para el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17 por incumplimiento de contrato.
#ComunicaciónOficial | El Ministerio de Defensa Nacional inició un proceso sancionatorio por incumplimiento contractual en los trabajos de mantenimiento de helicópteros MI-17.— Mindefensa (@mindefensa) September 3, 2025
Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la correcta ejecución de los recursos públicos,… pic.twitter.com/lBX0KuZREv
En desarrollo...