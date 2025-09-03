Suscribirse

Mindefensa inició proceso por incumplimiento de contrato a empresa que realiza mantenimiento a helicópteros MI-17

Vertol System Compra y debe ser sancionada, según el Ministerio de Defensa.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 10:52 p. m.
HELICÓPTERO MI-17.
Mindefensa inició incumplimiento de contrato a empresa que realiza mantenimiento a helicópteros MI-17. | Foto: CORTESÍA EJÉRCITO

De manera sorpresiva, el Ministerio de Defensa anunció que se inició un proceso sancionatorio en contra de una empresa que fue contratada para el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17 por incumplimiento de contrato.

En desarrollo...

