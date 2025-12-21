Nación

MinDefensa llegó con más de 3.000 regalos a las comunidades indígenas en Araracuara

De esta zona son los cuatro hermanitos Mucutuy, quienes estuvieron 40 días perdidos en la selva tras un accidente aéreo el 1 de mayo de 2023.

Redacción Nación
22 de diciembre de 2025, 2:24 a. m.
Más de 3.000 regalos para niños y adultos, llegaron desde Bogotá hasta el Araracuara, una población, en su mayoría indígena, para celebrarle la Navidad.
El Ministerio de Defensa llevó más de 3.000 regalos para niños y adultos hasta el centro poblado de Araracuara, en el municipio de Solano, en Caquetá, para celebrarle la Navidad con la población, en su mayoría indígena.

Muñeca, balones, tenis, ropa, carros y otros juguetes fueron entregados por los miembros del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares a grandes y chicos, tras horas de viaje desde Bogotá.

Los obsequios fueron transportados en un avión Hércules, que aterrizó con la carga navideña en esta zona del sur del país. Posteriormente, en un helicóptero BlackBawk llegaron hasta los resguardos Andoke y Huitoto.

De esta zona son los cuatro hermanitos Mucutuy, quienes salieron desde esta pista el 1 de mayo de 2023 y horas después la aeronave se accidentó, dando inicio a la Operación Esperanza, la cual tuvo un final feliz 40 días después.

Por eso, uniformados e indígenas, como en aquella operación, se unieron, esta vez para cargar y llevar sobre sus hombros los regalos para alegrar estas fechas a niños y adultos.

La abuela de los cuatro menores, María Fátima Valencia, estuvo presente en el evento y compartió con Carmen Alicia Mera Lasso, esposa del ministro Pedro Sánchez Suárez.

