Ministra de Educación, Aurora Vergara, defiende actuación del Gobierno ante crisis en la Nacional: “el cargo de rector está vacante”

La situación en la universidad con el rector no ha mejorado y además la cartera de Educación también rechazó su elección y posesión, además de buscar reunirse con los representantes del Consejo Superior Universitario (CSU) para llegar a un acuerdo que no se ha logrado, mientras el ente educativo sigue paralizado.

La senadora Valencia, ante lo expresado por Vergara, dijo que “solo el 15 % de los estudiantes de la Universidad Nacional votó para elegir rector; lo que hay es un pequeño grupo haciendo política en la universidad. Tienen derecho a hacerlo, pero no pueden torpedear el progreso de la Universidad Nacional”.

Valencia también indicó que de acuerdo con la Ley 30 de 1992, el Consejo Superior Universitario es responsable de designar al rector, independientemente del resultado que arroje la votación de estudiantes, docentes y egresados de la institución educativa. Además de que no es la primera vez que es elegido un rector que no fue seleccionado en las consultas y que eso no es contrario a la ley.