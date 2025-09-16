Nación
Ministro de Justicia califica como una “injerencia indebida” la descertificación de EE. UU. a Colombia
Estados Unidos tomó esa decisión tras incumplir las obligaciones de los acuerdos internacionales antinarcóticos.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, fue otro de los altos funcionarios del Gobierno Petro que salió a criticar la descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas, tras incumplir durante el último año las obligaciones impuestas en los acuerdos internacionales antinarcóticos.
El ministro Montealegre salió en un video a través de la cuenta de X del Ministerio de Justicia asegurando: “Colombia difiere de la perspectiva de los Estados Unidos, y creo que es una injerencia indebida de los Estados Unidos en Colombia, tratar de imponer un modelo de lucha contra el narcotráfico. Eso atenta contra la autodeterminación de los pueblos”.
En desarrollo...