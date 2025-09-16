Ministro de Justicia califica como una “injerencia indebida” la descertificación de EE. UU. a Colombia

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, fue otro de los altos funcionarios del Gobierno Petro que salió a criticar la descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas, tras incumplir durante el último año las obligaciones impuestas en los acuerdos internacionales antinarcóticos.

El ministro Montealegre salió en un video a través de la cuenta de X del Ministerio de Justicia asegurando: “Colombia difiere de la perspectiva de los Estados Unidos, y creo que es una injerencia indebida de los Estados Unidos en Colombia, tratar de imponer un modelo de lucha contra el narcotráfico. Eso atenta contra la autodeterminación de los pueblos”.