Negociadores anunciados por narcodisidencias de las Farc son desertores del antiguo proceso de paz

Este 30 de diciembre, previo a la noche de fin de año, las narcodisidencias de las Farc anunciaron su interés en comenzar un proceso de paz con el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En ese sentido, por medio de un video difundido por la Segunda Marquetalia, comunicaron que quieren llegar a un acuerdo de paz con el Estado. Además, informaron quienes serán los representarían en la mesa de diálogo: Walter Mendoza, Iván Alí y Yurleni Guerrero.

Aunque tenían las garantías del acuerdo de paz, estas personas decidieron apartarse de lo pactado y volver a las montañas de Colombia y Venezuela para delinquir, bajo el mando de Iván Márquez, quien lideró al grupo de disidentes.

Asimismo, cabe recordar que estos tres negociadores de las narcodisidencias de las Farc fueron desertores del proceso de paz previo. Sin embargo, ahora sí ven conveniente acogerse a un acercamiento y los posibles acuerdos con el presidente Gustavo Petro.

“Las FARC-EP Segunda Marquetalia están listas para iniciar conversaciones de paz con el Gobierno, una vez concluyan los diálogos explorativos que se adelantan con este propósito”, concluyó el video, al mencionar que los militantes Walter Mendoza, Iván Alí y Yurleni Guerrero serían los plenipotenciarios en caso de lograrse un diálogo.

Por su parte, la noticia fue bien tomada por parte del Gobierno Nacional, quien por medio del Alto Comisionado de la Paz reiteró el compromiso del Estado con los diálogos de paz con grupos armados. “La Segunda Marquetalia hizo un llamado a otros grupos armados rivales a cesar hostilidades y creer en la política de #PazTotal del Presidente @petrogustavo. El Gobierno ratifica su compromiso con el diálogo con grupos armados hacia una Colombia potencia mundial de la vida”, informó la entidad en sus redes sociales.

En este punto es importante destacar que a mediados de este mes de diciembre, el comisionado para la paz, Danilo Rueda, anunció que en las próximas semanas el país podría recibir noticias positivas frente a los diálogos que se adelantarían con los grupos armados al margen de la ley, especialmente con algunas disidencias de las Farc.

De acuerdo con lo dicho por Rueda a Blu Radio, en los próximos días, la Segunda Marquetalia anunciaría un desescalamiento de sus acciones violentas de cara a empezar un diálogo con el Gobierno nacional.

Vale la pena recordar que la Segunda Marquetalia es una de las organizaciones criminales más grandes que sobreviven de las disidencias de las extintas Farc y entrarían en los diálogos de paz, como otras que ya han manifestado hacerlo.

Según afirmó el comisionado, ya se han dado acercamientos con diversos grupos y, en cuestión de semanas, podría darse una noticia positiva para el país en lo que tiene que ver con compromisos para que se detengan los hechos de violencia en diferentes zonas del país.

Este anuncio llega luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera un llamado a las disidencias, asegurando que no van a detenerse las acciones militares en tanto no haya una voluntad real de negociación, ya que, aseguró el mandatario, “la paz sí es necesaria pero no ingenua”.

Desde hace varios meses, la Segunda Marquetalia había dicho que estaba en disposición de negociar las condiciones para entrar en un proceso de paz.

Recientemente, la Corte Constitucional admitió una demanda que pide que disidentes como Iván Márquez no sean parte de un nuevo proceso de paz.

La denominada Segunda Marquetalia es un grupo armado que surgió de las narcodisidencias de las Farc y está compuesto por personas que dejaron su tránsito a la legalidad y decidieron volver a delinquir.