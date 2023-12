Nicolás Petro se va lanza en ristre contra la Fiscalía: “No han sido leales con mi derecho a la defensa”

“Mi defensa hará uso de instrumentos y recursos nacionales e internacionales que permita la ley para demostrar que lo actuado es ilegal por violación de mis garantías judiciales y obedece a un esquema sistemático y dañino del fiscal que me acusa”: Nicolás Petro. pic.twitter.com/l80vHQfRPN

“Mis abogados defensores no pueden ser amenazados con sanciones por la Fiscalía cuando cumplen su trabajo profesional”, manifestó Petro Burgos. “Mi defensa hará uso de todos los instrumentos y recursos nacionales e internacionales que permita la ley para demostrar que todo lo actuado es ilegal por violación de mis garantías judiciales y obedece a un esquema sistemático y dañino del fiscal que me acusa”.

Para el exdiputado por el Atlántico, durante todo este proceso judicial se le han vulnerado sus derechos procesales y garantías a sus distintos abogados . “Un juez de garantía me dio la libertad porque no había necesidad de detenerme. Hoy aquí ante la Comisión de Disciplina Judicial le digo al país que mi investigador está siendo investigado por violar la reserva sumarial, el derecho de defensa y los derechos humanos que debe proteger”.

La Fiscalía señaló que para que Nicolás Petro hubiera podido costear todos esos gastos, debía tener en su haber más de 1.450 millones de pesos. “Para 2022, el señor Petro Burgos solo contaba con 280 millones de pesos, por lo que existen 1.053 millones que no son producto de su labor como diputado y, al no haber reportado ni encontrado otra actividad económica legal y que le genere ingresos ni apalancamiento financiero, estos se reputan como un incremento patrimonial injustificado, y lo es porque estos no son el resultado y fruto de su trabajo, sino de los constantes ingresos clandestinos de dinero recibidos en efectivo”, dice la Fiscalía en el escrito de acusación.